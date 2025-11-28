Magyar társa szerint ezt az egy dolgot biztos nem fogja megtenni Arne Slot

A Liverpoolban összehívott rendkívüli válságértekezletet követően kiderült, hogy Arne Slot marad a csapat vezetőedzője azok után is, hogy a legutóbbi tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszítettek. A holland szakember korábbi magyar csapattársa, Fehér Csaba szerint ez amellett, hogy a bizalom jele, egy jó döntés is a klubvezetés részéről.

Az mindenképpen a bizalom jele, hogy nem köszöntek el tőle, Arne nem lett rosszabb edző azóta, hogy bajnokságot nyertek. Hozzáteszem, amikor kinevezték, nem gondoltam, hogy Jürgen Klopp vagy Pep Guardiola szintjén van, de bizonyított. Nem gondolnám, hogy a menesztése lett volna a megoldás

– fogalmazott a Bors megkeresésére Fehér Csaba, aki még a holland NAC Breda focistájaként játszott együtt Arne Slottal, több mint 20 évvel ezelőtt.

Az egykori 41-szeres magyar válogatott labdarúgónak tavaly az tetszett a legjobban a Liverpoolban, hogy nem vásároltak be úgy, mint tették azt idén nyáron. Ami viszont odáig vezetett, hogy most egy válság közepén vannak.

Arne nem fogja feladni, ebben biztos vagyok. A Liverpool továbbra is egy jó csapat. Persze vannak kérdőjelek, például Van Dijk és Szalah "kiöregedésével" kapcsolatban, vagy hogy Szoboszlai Dominik meddig tudja egyedül hozni az elvárt szintet, és hogy erre mikor jutnak el az új játékosok

– tette hozzá Fehér Csaba. Meglátása szerint egyébként, ha rossz kapcsolat lenne a vezetőedző és a játékosok között, azt még a tévén keresztül is észre lehetne venni. Véleménye, hogy a liverpooli focisták motiváltak, hiszen a Bajnokok Ligája megnyerését tűzték ki célul.

Fehér Csaba még a holland NAC Breda focistájaként játszott együtt Arne Slottal, több mint 20 évvel ezelőtt Fotó: Mediaworks

Arne Slot ultimátumot kapott?

Felröppentek olyan sajtóhírek, hogy Arne Slot állítólag ultimátumot kapott a klubvezetőktől, és a következő két mérkőzésen – a West Ham és a Sunderland elleni bajnokin – győzelemre kell vezetnie a csapatot.

Ha ez igaz, azt nem igazán érteném, mert az se rövid-, se hosszútávon nem határozhatja meg egy edző sorsát, hogy a következő két mérkőzésen a kapufáról esetleg belefelé vagy kifelé pattan-e a labda

– mondta Fehér Csaba.