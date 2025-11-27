Kiszivárgott: eldőlt Arne Slot sorsa

A Liverpool legutóbbi tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszített. Arne Slot vezetőedzőt csütörtökön délre berendelték a főnökei, miután a csapat szerdán este hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV Eindhoventől. Információk szerint az értekezlet körülbelül másfél órán át tartott, amelyen a holland tréner kemény ultimátumot kapott a klub tulajdonosaitól.
Egy, a sporthírekről jól értesült X-oldal szerint, a holland tréner marad a Liverpool vezetőedzője, de a folytatást feltételekhez kötötték: a „Vörösöknek” a következő két mérkőzésen összesen hat pontot kell szerezniük, vagyis mindkét találkozót meg kell nyerniük. A Liverpool vasárnap idegenben lép pályára a West Ham (15:05) ellen, majd jövő hét szerdán a Sunderlandet (21:15) fogadja az Anfield Roadon. Ha Slot csapata nem teljesíti az elvárásokat, könnyen lehet, hogy a klub meneszti a holland szakembert.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
