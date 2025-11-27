Kiszivárgott: eldőlt Arne Slot sorsa

A Liverpool legutóbbi tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszített. Arne Slot vezetőedzőt csütörtökön délre berendelték a főnökei, miután a csapat szerdán este hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV Eindhoventől. Információk szerint az értekezlet körülbelül másfél órán át tartott, amelyen a holland tréner kemény ultimátumot kapott a klub tulajdonosaitól.

Arne Slot marad a Liverpool edzője, de ultimátumot kapott Fotó: Dan Istitene

Arne Slot maradhat, de...

Egy, a sporthírekről jól értesült X-oldal szerint, a holland tréner marad a Liverpool vezetőedzője, de a folytatást feltételekhez kötötték: a „Vörösöknek” a következő két mérkőzésen összesen hat pontot kell szerezniük, vagyis mindkét találkozót meg kell nyerniük. A Liverpool vasárnap idegenben lép pályára a West Ham (15:05) ellen, majd jövő hét szerdán a Sunderlandet (21:15) fogadja az Anfield Roadon. Ha Slot csapata nem teljesíti az elvárásokat, könnyen lehet, hogy a klub meneszti a holland szakembert.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Liverpool’s emergency meeting has ended. Arne Slot has received his FINAL warning!



He needs to get 6 points out of the next 2 Premier League games.



— @indykaila pic.twitter.com/oRK61lw9Dv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2025

