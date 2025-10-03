Áll a bál, Arne Slot nem tudja, mihez kezdjen Wirtzcel

Az utóbbi napokban rengeteg szakértő és szurkoló próbálja megfejteni, vajon mi lehet a gond a Liverpool nyári rekordigazolásával, hiszen a német Florian Wirtz az eddigi kilenc tétmérkőzésén egyetlen gólt sem szerzett, és mindössze egy gólpassz szerepel a neve mellett. Az Anfield Watch nevű rajongói portál elemzése szerint nem kizárólag a német klasszis okolható a kiábrándító teljesítmény miatt.

Florian Wirtz, Szoboszlai Dominik kedvenc szerepkörében kap helyet a Liverpoolban Fotó: George Wood

Az szerintük is egyértelmű, hogy bizonyos dolgok nem úgy működnek Wirtz számára, ahogyan a Vörösök elképzelték. Közel sem olyan hatékony a pálya utolsó harmadában, mint Németországban, de ezzel egy időben teljesen mások az elvárások is vele szemben.

Arne Slot nem tudja, mihez kezdjen Wirtzcel

A helyzet az, hogy a Liverpool a német támadó középpályással igyekszik pótolni azt, ami Alexander Arnold elvesztése után kiesett a csapatból. A két játékos teljesen más szerepkörben játszik, mégis mindketten hasonlóan kreatív megoldásokkal képesek fellendíteni a támadójátékot, viszont az angol jobbhátvéd az építkezésből is jócskán kivette a részét. Ezzel szemben Wirtz inkább ahhoz szokott hozzá, hogy az ellenfél kapuja közelében kapja meg a labdát.

Idén ez igencsak megváltozott: Wirtz már a félpálya közelében bekapcsolódik a támadásokba, aminek következtében inkább kulcspasszokkal segíti a támadósort. A játék ezen aspektusában már a Leverkusen színeiben sem volt kiemelkedő, és ha Alexander-Arnoldhoz viszonyítjuk, akkor még szembetűnőbb a differencia. A 2024/2025-ös idényben Wirtznek átlagosan öt olyan átadása volt meccsenként, amivel a labdát a támadó harmadba juttatta, míg az angolnak tizenkettő.

A német válogatott csillaga képes helyzeteket kidolgozni, de ehhez feljebb kell tolni a pályán. Ez természetesen azzal járna, hogy a Vörösök még inkább kinyílnak hátul, amit a felállás változtatásával orvosolhatna Arne Slot.

Mi a megoldás?

A Liverpool jelenlegi rendszerében a legjobb módja annak, hogy Wirtz olyan pozíciókba jusson, ahol megmutathatja képességeit, valószínűleg az, ha a bal szélen játszatja őt Arne Slot. Már a Leverkusen színeiben is gyakran sodródott ki bal oldalra, ráadásul így mögötte Kerkez Milos személyében egy olyan hátvéd lenne, aki képes őt kiszolgálni.

Most chances created for Premier League clubs in all competitions this season:



21 - Florian Wirtz

21 - Jack Grealish

18 - Bryan Mbeumo

17 - Bruno Fernandes

16 - 5 players



[@OptaJoe] pic.twitter.com/D1bHdlKDUY — Transfer Sector (@TransferSector) October 1, 2025