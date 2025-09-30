„Szoboszlai vagy Wirtz?” – Kíméletlen döntést hozott az angol futball legendája

Amikor a Liverpool nyáron 125 millió euróért (49 milliárd forint) szerződtette Florian Wirtzet, sokan féltették a támadó középpályás posztján addig szerepelt Szoboszlai Dominikot. A magyar középpályás persze nem rezelt be a német sztártól, hanem rátett még egy lapáttal a tavalyi remek teljesítményére, és az új szezonban már több poszton is bizonyította – olykor Wirtz mellett, olykor nélküle a pályán –, hogy kihagyhatatlan az angol bajnokcsapatból. Légiósunk egyelőre összehasonlíthatatlanul jobb a világ hetedik legértékesebb labdarúgójánál, ez kiderül Wayne Rooney kettejüket érintő sarkos véleményéből is a szurkolóknak régóta témát adó kérdésben: "Szoboszlai vagy Wirtz?"

Szoboszlai vagy Wirtz (jobbra) a jobb? Wayne Rooney nem beszélt mellé Fotó: Liverpool FC

A hajdani 120-szoros angol válogatott Everton- és Manchester United-csatárból lett edző szerint nem csoda, hogy a kezdeti türelem után lassacskán egyre több kritika éri Wirtzet. Szoboszlai posztriválisa immár hónapok óta képtelen megfelelni a vele szemben támasztott várakozásoknak.

Szoboszlai vagy Wirtz? Rooney szerint egyértelmű

– Tagadhatatlanul nehéz helyzetben van, mélyen magába kell néznie, hogy megoldja ezt a problémát. Legutóbb egész jól játszott, de amikor egy klub ennyi játékost igazol és lényegében felépít egy teljesen új támadósor, miközben még ott van egy Mo Szalah is, akkor nyilván mind versengenek egymással. És szerintem Wirtz ebből nem jön ki jól. Nagyon tehetséges, de nem látom, hol játszhatna a csapatukban. Rengeteg pénzt adtak érte, (…) de számomra nem a vételár számít, hanem a játékos és a képességei. Nem tudom, hol illeszkedik a liverpooli rendszerbe.

Ha választanom kell ő és Szoboszlai között, akkor Szoboszlai mellett döntök

– mondta Wayne Rooney.