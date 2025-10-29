Tovább dagad a botrány, nem áll szóba a Real Madrid edzőjével a hisztis Vinícius

A szezon első el Classicója látványos és izgalmas összecsapást hozott, mégis Vinícius Júnior hisztije került a címlapokra. A brazil szélsőt a meccs 72. percében cserélte le a Real Madrid edzője, Xabi Alonso, amelyet követően látványos nyafogásba kezdett a játékos. Gyaníthatóan betelt a pohár a brazil klasszisnál, hiszen állítólag már a nyár óta feszült a hangulat közte és a spanyol menedzser között.
A spanyol források szerint Vini Jr. kirohanása semmiképpen sem volt váratlan, és remekül tükrözi az öltözői hangulatot. Ugyanis jelenleg semmiféle kapcsolat nincs Alonso és Vinícius között, olyannyira, hogy egyáltalán nem szólnak egymáshoz.
A tavalyi Aranylabda-szavazás második helyezettje már a nyár elején közölte ügynökével, hogy el akarja hagyni a királyi gárdát. Jelenleg csak abban az esetben maradna Madridban, ha Xabi Alonso feltétel nélkül a kezdőcsapat tagjaként számít rá. Egyértelmű, hogy jelenleg nem ez a helyzet, ami ebből a szempontból mindenképpen leegyszerűsíti a dolgokat.
Ugyanakkor a brazil jelenlegi szerződése a 2026/2027-e szezon végéig szól, és ha más klubok nem hajlandóak kifizetni a hajmeresztő 1 milliárd eurós kivásárlási díjat, akkor Vini Jr. valószínűleg még egy ideig a Real Madrid játékosa marad.
