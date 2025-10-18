Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Ilyenek voltak régen az Újpest-Fradi rangadók - galéria

Újpest-FTC
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 12:00
A liláktól már a döntetlen is bravúr lenne a vasárnapi bajnokin. Nem volt ez mindig így az Újpest-FTC rangadókon.
A két hónapja nyeretlen lilák a címvédőt fogadják a vasárnapi Újpest-FTC derbin (18:00, tv: M4 Sport) az NB I tizedik fordulójában. A hazai csapattól már a döntetlen is bravúros eredmény lenne.

Újpest-FTC 2002
Így nézett ki 2002-ben egy Újpest-FTC rangadó Fotó: Mediaworks

A Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő bajnoki lesz a 245. UTE-FTC rangadó. Az elmúlt tíz évben az Újpest egyszer sem nyert, ellenben a Ferencváros 22-szer. Pályaválasztóként még régebben, 2014 szeptemberében győztek a lilák.

Újpest-FTC örökmérleg

  • Újpest-győzelem: 61
  • Döntetlen: 63
  • FTC-győzelem: 120
  • Újpesti gólok száma: 319
  • FTC gólok száma: 464

A korábbi meccsek fotóiból összeállított galériánkat az alábbi képre kattintva tudod végignézni!

1949
1949
1949
1960
1960
1960
2002
2010
2010
2015
2015
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2022
2022
Galéria: Fotókon a régi Újpest-FTC rangadók
Fotó: Fortepan/Mediaworks
1/20
Fotókon a régi Újpest-FTC rangadók

 

