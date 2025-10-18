Ilyenek voltak régen az Újpest-Fradi rangadók - galéria

A két hónapja nyeretlen lilák a címvédőt fogadják a vasárnapi Újpest-FTC derbin (18:00, tv: M4 Sport) az NB I tizedik fordulójában. A hazai csapattól már a döntetlen is bravúros eredmény lenne.

Így nézett ki 2002-ben egy Újpest-FTC rangadó Fotó: Mediaworks

A Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő bajnoki lesz a 245. UTE-FTC rangadó. Az elmúlt tíz évben az Újpest egyszer sem nyert, ellenben a Ferencváros 22-szer. Pályaválasztóként még régebben, 2014 szeptemberében győztek a lilák.

Újpest-FTC örökmérleg

Újpest-győzelem: 61

Döntetlen: 63

FTC-győzelem: 120

Újpesti gólok száma: 319

FTC gólok száma: 464

