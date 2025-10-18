Ilyenek voltak régen az Újpest-Fradi rangadók - galéria

A két hónapja nyeretlen lilák a címvédőt fogadják a vasárnapi Újpest-FTC derbin (18:00, tv: M4 Sport) az NB I tizedik fordulójában. A hazai csapattól már a döntetlen is bravúros eredmény lenne.
A Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő bajnoki lesz a 245. UTE-FTC rangadó. Az elmúlt tíz évben az Újpest egyszer sem nyert, ellenben a Ferencváros 22-szer. Pályaválasztóként még régebben, 2014 szeptemberében győztek a lilák.
