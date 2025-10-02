Csupa rejtély, a Fradi edzője sem tudja, mikor számíthat Lisztes Krisztiánra

Frankfurt után a Ferencvárosban is bizonytalan Lisztes Krisztián helyzete. A 20 éves labdarúgó tavaly szeptember 20-án játszott utoljára hivatalos meccset, akkor az Eintracht második csapatában a német negyedosztályban lépett pályára. Azóta sérülések hátráltatták, s a formáját sem nyerte vissza. Nyáron hazatért kölcsönbe, s noha ott van a Fradi Európa-liga keretében, Robbie Keane vezetőedző sem tudta megmondani, mikor számíthat a játékosra.
A Ferencváros mestere a csütörtöki, Genk elleni Európa-liga meccs előtti sajtótájékoztatón kapott kérdést arról, mikor játszik az augusztusban hazahozott Lisztes a Fradiban.
Magam sem tudom
- kezdte a válaszát Keane, aki kitért a támadó kálváriájára is.
"Krisztián az erőnléti edzőkkel dolgozik jelenleg. Sérülten jött vissza hozzánk, pár edzés után ráadásul ismét megsérült. Szerintem talán pár hét, amíg visszajöhet velünk együtt edzeni. Azt nem tudjuk, hogy utána mennyi idő kell neki, hogy pályára is lépjen. Megvárjuk, amíg teljesen készen áll arra, hogy újra focizzon"
- mondta az ír szakember.
Érdekesség, hogy játékos úgy is bekerült a nemzetközi keretbe, hogy játékára egyelőre nincs esély. Kimaradt ugyanakkor a névsorból több légiós, így például Mohammed Abu Fani is. Az biztos, hogy Lisztes senki elől nem vette el a helyet, mivel a keretben fel van tartva 4 darab pozíció saját nevelésű játékosoknak. Ezeket jelenleg Tóth Alex és Lisztes Krisztián foglalja el, kettő pedig még mindig üres, külföldiekkel azokat feltölteni nem lehet.
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.