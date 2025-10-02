Csupa rejtély, a Fradi edzője sem tudja, mikor számíthat Lisztes Krisztiánra

Frankfurt után a Ferencvárosban is bizonytalan Lisztes Krisztián helyzete. A 20 éves labdarúgó tavaly szeptember 20-án játszott utoljára hivatalos meccset, akkor az Eintracht második csapatában a német negyedosztályban lépett pályára. Azóta sérülések hátráltatták, s a formáját sem nyerte vissza. Nyáron hazatért kölcsönbe, s noha ott van a Fradi Európa-liga keretében, Robbie Keane vezetőedző sem tudta megmondani, mikor számíthat a játékosra.

Lisztes Krisztián egy éve nem játszott tétmeccset Fotó: Török Attila

A Ferencváros mestere a csütörtöki, Genk elleni Európa-liga meccs előtti sajtótájékoztatón kapott kérdést arról, mikor játszik az augusztusban hazahozott Lisztes a Fradiban.

Magam sem tudom

- kezdte a válaszát Keane, aki kitért a támadó kálváriájára is.

"Krisztián az erőnléti edzőkkel dolgozik jelenleg. Sérülten jött vissza hozzánk, pár edzés után ráadásul ismét megsérült. Szerintem talán pár hét, amíg visszajöhet velünk együtt edzeni. Azt nem tudjuk, hogy utána mennyi idő kell neki, hogy pályára is lépjen. Megvárjuk, amíg teljesen készen áll arra, hogy újra focizzon"

- mondta az ír szakember.

Miért kell Lisztes Krisztián a Fradi El-keretébe?

Érdekesség, hogy játékos úgy is bekerült a nemzetközi keretbe, hogy játékára egyelőre nincs esély. Kimaradt ugyanakkor a névsorból több légiós, így például Mohammed Abu Fani is. Az biztos, hogy Lisztes senki elől nem vette el a helyet, mivel a keretben fel van tartva 4 darab pozíció saját nevelésű játékosoknak. Ezeket jelenleg Tóth Alex és Lisztes Krisztián foglalja el, kettő pedig még mindig üres, külföldiekkel azokat feltölteni nem lehet.

A Fradi az Európa-ligában menetrend, keret, pénzdíj