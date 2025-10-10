Tóth Alex leleplezte Szoboszlai Dominikot, így viselkedik a pályán a kapitány

Tóth Alex idén év elején még csak álmodott arról, hogy egyszer válogatott mezben futhat ki a pályára. Március 23-án azonban mindez valóra vált: a Törökország elleni Nemzetek Ligája mérkőzés 60. percében Gazdag Dániel helyére csereként beállva bemutatkozott a nemzeti csapatban. Azóta töretlenül ível felfelé a karrierje: Marco Rossi újabb és újabb meghívóval jutalmazza, ott volt az Írország és Portugália elleni vb-selejtezős keretben, és most ismét számít rá a kapitány az Örményország és Portugália elleni meccseken. Mára pedig az NB I legértékesebb játékosa is lett.

Tóth Alex a portugálok ellen kezdő volt Fotó: Mewdiaworks

A fiatal középpályás számára az egyik legnagyobb élmény az volt, hogy szembe került gyermekkori kedvencével, Cristiano Ronaldóval a portugálok ellen.

Nagyon szeretem Ronaldót, kisgyerekkorom óta ő a kedvencem. Tényleg valóra vált az álmom azzal, hogy ellene játszhattam. Hihetetlen érzés fogott el, amikor először megláttam őt a játékoskijáróban. Mi már ott álltunk, hátranéztem, és láttam, ahogy besétál, mögötte pedig az egész portugál válogatott... Mintha egy filmben lettem volna. Aztán persze fókuszálni kellett a meccsre és a feladatra, de az élmény így is egészen elképesztő volt

– mesélte Tóth.

Ami a közelgő vb-selejtezőket illeti, a Fradi tehetsége bizakodó. Szerinte az örmények ellen kötelező a győzelem, aztán jöhet a portugálok elleni csata.

"Portugália teljesen más kihívás lesz. Ott egy jó taktikai tervet kell kidolgozni, nekünk pedig betartani. Ha ez sikerül, akkor ahogy a Puskás Arénában is láthattuk, igenis van esélyünk ellenük" - mondta magabiztosan a Fradi kiválósága.

Tóth Alex Szoboszlai Dominik szerepéről beszélt

Tóth Alex külön kitért Szoboszlai Dominikra, akit példaképnek tart.

Ő a csapatkapitány, sokat beszél a pályán, és azon kívül is mindenki felnéz rá. Kiváló vezér. Hiába csak 24 éves, már most óriási a tekintélye, mindenki hallgat rá, és mindig jó dolgokat mond. Nagyon sokat segít nekünk

- tette hozzá a fiatal focista.

Tóth Alex szerint a válogatottban mindenkitől lehet tanulni, ezért igyekszik meghallgatni és megfogadni a tanácsokat. Úgy véli, ha csak egy apróságot is ki tud szűrni, ami segíti a játékát, már azzal többet tanult. Nemcsak a nemzeti csapatban, hanem a mindennapokban is nagyon figyel másokra, mert úgy gondolja, bárki mondhat neki olyat, ami a jövőjére nézve hasznos lehet.

A magyar válogatott szombaton Örményország (18.00, Tv: M4 Sport), majd kedden Portugália ellen idegenben (20.45, Tv: M4 Sport) játszik világbajnoki selejtezőt.