Rossz hírek a liverpooli fizetésekről: ezt Szoboszlai és Kerkez is megsínyli anyagilag?

Szerdán robbant a hír, miszerint a Premier League klubjai egy új fizetési sapka bevezetéséről tárgyalnak. A határozatról már az előttünk álló néhány hétben döntés születhet, és novemberben akár az is napvilágra kerül, hogy az új pénzügyi szabályozási terv milyen konkrét következményekkel járna a gyakorlatban. Nem kizárt, hogy a legnagyobb együttesek kénytelenek lesznek csökkenteni a sztárjátékosok fizetését, így akár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megsínylené anyagilag a bevezetendő korlátozásokat.
A jelenlegi koncepció alapján a leggazdagabb klubok legfeljebb ötször annyit költhetnének, mint azok a csapatok, amelyek a legalacsonyabb közvetítési és kereskedelmi bevétellel rendelkeznek. Ebből a keretből kellene fedezniük a játékosok és vezetőedzők bérét, az átigazolási díjak részletfizetéseit a szerződés időtartama alatt, valamint az ügynökök jutalékait is.
A 2023-2024-es adatok alapján ez mintegy 550 millió fontos (247 milliárd Ft) plafont jelentene, amely néhány klubot már most is azonnali szabálysértés kockázatával fenyegetne. A javaslat előírja, hogy egy második szabálysértés esetén hat pont levonásával kellene számolni, továbbá minden hatmillió font (2,7 milliárd Ft) túlköltekezés után egy pontot vonnának le.
A két manchesteri csapat ellenzi az új rendszert – írja a Daily Mail, de valószínűleg a többi topklub sem fogadná örömmel a változtatásokat, mivel úgy vélik, hogy ezzel elveszítheti vezető pozícióját az angol bajnokság, és ez rengeteg sztár távozásához vezethet.
A kisebb költségvetéssel rendelkező klubok viszont minden bizonnyal támogatni fogják az új szabályozásokat, hiszen ezek révén csökkenthető lenne a különbség a bentmaradásért és a nemzetközi szereplésért küzdő csapatok között.
Egyelőre konkrét adatok nem kerültek nyilvánosságra, de valószínű, hogy leginkább azok a játékosok kerülhetnek hátrányba, akik a Liverpoolnál, az Arsenalnál vagy a két manchesteri klubnál szerepelnek.
Szoboszlai Dominik jelenlegi fizetése heti 120 ezer font (54 millió Ft), Kerkez Milosé pedig éppen ennek a fele. Egyikük sincs a Vörösök élmezőnyében ebben a tekintetben, így valószínűleg nem ők lennének az első játékosok, akinek a fizetését csökkentené a csapat. Azonban az a forgatókönyv is előfordulhat, hogy az összes kerettag fizetését csökkentik egy bizonyos százalékkal, hogy mindenki számára igazságos legyen a döntés.
A javasolt szabályozás 25 oldalas tervezetét már bemutatták a kluboknak, a végső szavazás pedig november 21-én esedékes, bár addig még változtatások is eszközölhetők. Amennyiben a klubok több mint kétharmada igennel voksol, a rendszer a következő szezontól lép életbe.
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép.
