Kiszúrta a kamera, hazatért Magyarországra Szoboszlai Dominik - Fotó

Szombaton még a Chelsea ellen játszott bajnokit, majd a 2-1-es vereség után szinte azonnal hazatért a válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik Magyarországon vasárnap még meccsre ment, hétfőtől azonban a nemzeti csapattal készül a világbajnoki selejtezőkre. A focista a Csákvár NB II-es bajnokiján tűnt fel.

Szoboszlai Dominik Magyarországon a Csákvár meccsére ment Fotó: Feol.hu

A Feol.hu beszámolója szerint a Liverpool légiósa jó viszonyt ápol a Csákvár egyik játékosával, Dencinger Norberttel, így talán nem is annyira meglepő, hogy egyik első útja az Aqvital FC Csákvár-Békéscsaba 1912 Előre találkozóra vezetett, ahol megtekintette barátját munka közben. A szurkolók a félidei szünetben természetesen azonnal megrohamozták Dominikot, aki kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, és számos aláírást adott, és természetesen rengeteg közös kép is készült vele.

Szoboszlai Dominik Magyarországon focizik legközelebb

A válogatott október 11-én Örményországot fogadja vb-selejtezőn, majd október 14-én Portugáliában lép pályára.