Lejjebb adta Szoboszlai Dominik, beérte egy 100 ezer forintossal

Büszkén nyilatkozott a Portugália elleni vb-selejtezőn elért 2-2-es döntetlen után Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a 91. percben a kapuba talált – amivel egy pontot hazahozott a nemzeti csapat Lisszabonból –, majd egy nem akármilyen pulóverben állt ki az újságírók elé.

Szoboszlai Dominik büszkén nyilatkozott a Portugália-Magyarország vb-selejtező után Fotó: Zed Jameson/MB Media / Getty Images

Büszke vagyok a csapatra, végigküzdötte a brigád az egészet, tényleg csak pozitívumot tudok kiemelni ebből a meccsből

– válaszolta Szoboszlai Dominik a sajtó kérdésére, egy Iron Maiden-pulóverben.

Szoboszlai Dominik pulóverei

A Liverpool focistája a szeptemberi vb-selejtezők előtt még egy olyan felsőben jelent meg a válogatott főhadiszállásán Telkiben, aminek az ára egy internetes oldalon 900 euró, azaz több mint 350 ezer forint. Majd az örmények és a portugálok elleni mérkőzések előtt úgy érkezett haza Magyarországra, hogy a rendkívül népszerű Louis Vuitton márka egyik nagyon stílusos farmerdzsekijét viselte, amit a hivatalos oldalon 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért árulnak. Sőt, a 24 éves focista kezében tartott táska sem egy olcsóság. A Bottega Veneta márkájú darab egyes internetes boltokban közel 4500 euróba, azaz 1,7 millió forintba kerül.

Szoboszlai most lejjebb adta és olcsóbbra váltott, az Iron Maiden-pulóver ára nincs 300 euró (117 ezer Ft) az egyik webshopban. És az a sapka is, amit Portugáliában viselt, "csak" 18 ezer forint körül van az internetes boltokban.