Lejjebb adta Szoboszlai Dominik, beérte egy 100 ezer forintossal

Büszkén nyilatkozott a Portugália elleni vb-selejtezőn elért 2-2-es döntetlen után Szoboszlai Dominik. Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya a 91. percben a kapuba talált – amivel egy pontot hazahozott a nemzeti csapat Lisszabonból –, majd egy nem akármilyen pulóverben állt ki az újságírók elé.
Büszke vagyok a csapatra, végigküzdötte a brigád az egészet, tényleg csak pozitívumot tudok kiemelni ebből a meccsből
– válaszolta Szoboszlai Dominik a sajtó kérdésére, egy Iron Maiden-pulóverben.
A Liverpool focistája a szeptemberi vb-selejtezők előtt még egy olyan felsőben jelent meg a válogatott főhadiszállásán Telkiben, aminek az ára egy internetes oldalon 900 euró, azaz több mint 350 ezer forint. Majd az örmények és a portugálok elleni mérkőzések előtt úgy érkezett haza Magyarországra, hogy a rendkívül népszerű Louis Vuitton márka egyik nagyon stílusos farmerdzsekijét viselte, amit a hivatalos oldalon 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer forintért árulnak. Sőt, a 24 éves focista kezében tartott táska sem egy olcsóság. A Bottega Veneta márkájú darab egyes internetes boltokban közel 4500 euróba, azaz 1,7 millió forintba kerül.
Szoboszlai most lejjebb adta és olcsóbbra váltott, az Iron Maiden-pulóver ára nincs 300 euró (117 ezer Ft) az egyik webshopban. És az a sapka is, amit Portugáliában viselt, "csak" 18 ezer forint körül van az internetes boltokban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.