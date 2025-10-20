Szoboszlai Dominik kiöntötte szívét a nehéz pillanatokban

Sorozatban négy vereség, már nem kérdés, baj van a Liverpool focicsapatánál. A gárda címvédőként öt győzelemmel kezdte a szezont, most azonban már visszacsúszott a negyedik helyre a Premier League-ben. A gárda magyar játékosa, Szoboszlai Dominik eddig egyetlen percet sem hagyott ki a ligában, de a Manchester United ellen ő sem tudta góllal, vagy gólpasszal segíteni a csapatát.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool szeptemberben nyert utoljára Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai vasárnap ezúttal is több poszton segített, támadó középpályásként kezdett, majd jobbhátvéd lett a 2-1-re elveszített találkozó végére. A meccs másnapján közösségi oldalán elismerte, nehéz pillanatokat élnek át csapattársaival.

Ezek a pillanatok kemények a számunkra, de harcra teremtettek minket. Megyünk vissza dolgozni

- utalt Szoboszlai az előttük álló kemény hétre.



Szoboszlai Dominik a születésnapján focizik

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában a Frankfurt otthonában lép pályára, a BL-ben eddig egy győzelemmel és egy vereséggel áll a csapat. Szombaton Brentfordban vár bajnoki a címvédőre, aznap ünnepli Szoboszlai a 25. születésnapját.