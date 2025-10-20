Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Szoboszlai Dominik kiöntötte szívét a nehéz pillanatokban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:20
vereségLiverpool
Harcra születtek és mennek vissza dolgozni. Szoboszlai Dominik az újabb vereség után üzent.

Sorozatban négy vereség, már nem kérdés, baj van a Liverpool focicsapatánál. A gárda címvédőként öt győzelemmel kezdte a szezont, most azonban már visszacsúszott a negyedik helyre a Premier League-ben. A gárda magyar játékosa, Szoboszlai Dominik eddig egyetlen percet sem hagyott ki a ligában, de a Manchester United ellen ő sem tudta góllal, vagy gólpasszal segíteni a csapatát.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool szeptemberben nyert utoljára
Szoboszlai Dominik és a Liverpool szeptemberben nyert utoljára Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai vasárnap ezúttal is több poszton segített, támadó középpályásként kezdett, majd jobbhátvéd lett a 2-1-re elveszített találkozó végére. A meccs másnapján közösségi oldalán elismerte, nehéz pillanatokat élnek át csapattársaival.

Ezek a pillanatok kemények a számunkra, de harcra teremtettek minket. Megyünk vissza dolgozni

- utalt Szoboszlai az előttük álló kemény hétre.


Szoboszlai Dominik a születésnapján focizik

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában a Frankfurt otthonában lép pályára, a BL-ben eddig egy győzelemmel és egy vereséggel áll a csapat. Szombaton Brentfordban vár bajnoki a címvédőre, aznap ünnepli Szoboszlai a 25. születésnapját.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
