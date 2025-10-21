Fotókon a nagy átalakulás, őt utánozza Szoboszlai Dominik

Edzéseken már válaszotta ezt a megoldást, meccsen először a Manchester United ellen fogta össze lófarokba a frizuráját a Liverpool magyar sztárja. Szoboszlai Dominik haja az elmúlt években megnőtt, az utóbbi hónapokban hajpántot viselt, most azonban gumival fogta össze a Liverpool-Manchester United meccsen, melyet a vendégek 2-1-re nyertek meg.
Szoboszlai Dominik új stílusa kísértetiesen hasonlít az Arsenalban szereplő Ricardo Calafiori fazonjára. Az olasz válogatott védő augusztusban, már a Liverpool ellen is így viselte megnőtt hajkoronáját. Lehet, hogy ő diktálta Szoboszlainak a divatot?
Túlzás nélkül állíthatjuk, Szoboszlai a szemünk előtt nőtt fel. Még csak 16 éves volt, amikor az U17-es válogatottban egy bombagóllal lőtte ki az Eb-re a korosztályos csapatot. Azóta láthattuk őt a nemzeti együttes mellett a Salzburg a Lipcse és a Liverpool mezében, s bizony évről évre alakult át a külseje. Szombaton már a 25. születésnapját ünnepli!
A nagy átalakulást a fotóra kattintva galériánkban nézheted meg
Videón a 16 éves Szoboszlai Dominik bombagólja a norvégok ellen
