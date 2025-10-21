SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Fotókon a nagy átalakulás, őt utánozza Szoboszlai Dominik

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 20:15
Manchester UnitedSzoboszlai Dominik
A Manchester United elleni bajnokira beújított a Liverpool magyar labdarúgója. Szoboszlai Dominik haja nyolc év alatt rengeteget változott, a játékos az új verziót az Arsenal sztárjától leshette el.

Edzéseken már válaszotta ezt a megoldást, meccsen először a Manchester United ellen fogta össze lófarokba a frizuráját a Liverpool magyar sztárja. Szoboszlai Dominik haja az elmúlt években megnőtt, az utóbbi hónapokban hajpántot viselt, most azonban gumival fogta össze a Liverpool-Manchester United meccsen, melyet a vendégek 2-1-re nyertek meg.

Szoboszlai Dominik haja újra megválozott a Manchester United elleni találkozóra
Szoboszlai Dominik haja újra megváltozott a Manchester United elleni találkozóra / Fotó: Carl Recine

Szoboszlai Dominik új stílusa kísértetiesen hasonlít az Arsenalban szereplő Ricardo Calafiori fazonjára. Az olasz válogatott védő augusztusban, már a Liverpool ellen is így viselte megnőtt hajkoronáját. Lehet, hogy ő diktálta Szoboszlainak a divatot?

Liverpool v Arsenal - Premier League - Anfield
Calafiori és Szoboszlai a rangadón, a magyar játékos itt még hajpántot viselt / Fotó: Peter Byrne - PA Images

 

Így változott meg évek alatt Szoboszlai Dominik haja

Túlzás nélkül állíthatjuk, Szoboszlai a szemünk előtt nőtt fel. Még csak 16 éves volt, amikor az U17-es válogatottban egy bombagóllal lőtte ki az Eb-re a korosztályos csapatot. Azóta láthattuk őt a nemzeti együttes mellett a Salzburg a Lipcse és a Liverpool mezében, s bizony évről évre alakult át a külseje. Szombaton már a 25. születésnapját ünnepli!

A nagy átalakulást a fotóra kattintva galériánkban nézheted meg

of Germany U21 is challenged by of Hungary 21during the International friendly match between Germany U21 and Hungary U21 at the Benteler Arena on September 1, 2017 in Paderborn, Germany.
Galéria: Szoboszlai Dominik haja
Fotó: Getty Images
1/14
Szoboszlai Dominik haja

Videón a 16 éves Szoboszlai Dominik bombagólja a norvégok ellen

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszeresen pályára lép.


 

