Szoboszlai Dominik végre frizurát váltott, odáig vannak a rajongók - fotó

A Liverpool magyar válogatott középpályása visszatért a válogatott szünetről, és rögtön az első edzésen új frizurával jelent meg. Szoboszlai Dominik haja legutóbb szeptemberben került reflektorfénybe, amikor elment a fodrászhoz, de rengeteg rajongó csalódott.
A focista egy hónappal ezelőtt csak egy kisebb igazítást kért a Barbersno1 szalontól – amely a TikTok-csatornájára töltött fel egy videót Szoboszlairól, továbbra is vállig érő séróval.
Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki
– fogalmazott akkor az egyik rajongó.
Úgy fest azonban, hogy a Liverpool középpályásának bevált a hosszú haj, mert ezúttal sem nyiratkozott meg. Csupán felfogta a tincseit, amivel a frizurája új formát öltött. A kommentelők pedig odáig vannak Szoboszlai külsejéért.
Olyan jóképű és gyönyörű mosolya van
– írta egy kommentelő.
Persze ezúttal is akadtak olyanok, akik szerint a középpályásnak már hajvágásra lenne szüksége.
Dominik most úgy néz ki, mint Alisson ikertesója, azzal a hosszú hajjal
– fogalmazott viccesen egy szurkoló a képek alatt.
A Liverpool vasárnap 17 óra 30 perctől a Manchester United ellen lép pályára a Premier Leauge-ben (tv: Spíler 1)
