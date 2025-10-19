Szoboszlai Dominik végre frizurát váltott, odáig vannak a rajongók - fotó

A Liverpool magyar válogatott középpályása visszatért a válogatott szünetről, és rögtön az első edzésen új frizurával jelent meg. Szoboszlai Dominik haja legutóbb szeptemberben került reflektorfénybe, amikor elment a fodrászhoz, de rengeteg rajongó csalódott.

Szoboszlai Dominik haja legutóbb szeptemberben került reflektorfénybe Fotó: Justin Setterfield

A focista egy hónappal ezelőtt csak egy kisebb igazítást kért a Barbersno1 szalontól – amely a TikTok-csatornájára töltött fel egy videót Szoboszlairól, továbbra is vállig érő séróval.

Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki

– fogalmazott akkor az egyik rajongó.

Szoboszlai Dominik haja megint téma

Úgy fest azonban, hogy a Liverpool középpályásának bevált a hosszú haj, mert ezúttal sem nyiratkozott meg. Csupán felfogta a tincseit, amivel a frizurája új formát öltött. A kommentelők pedig odáig vannak Szoboszlai külsejéért.

A Liverpool magyar középpályása felfogta a tincseit Fotó: Nikki Dyer - LFC / Getty Images

Olyan jóképű és gyönyörű mosolya van

– írta egy kommentelő.

Szoboszlai haja új formát öltött Fotó: Nikki Dyer - LFC / Getty Images

Persze ezúttal is akadtak olyanok, akik szerint a középpályásnak már hajvágásra lenne szüksége.

Dominik most úgy néz ki, mint Alisson ikertesója, azzal a hosszú hajjal

– fogalmazott viccesen egy szurkoló a képek alatt.

A Liverpool vasárnap 17 óra 30 perctől a Manchester United ellen lép pályára a Premier Leauge-ben (tv: Spíler 1)

Premier League-lázban ég az ország!

