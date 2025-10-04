Bejelentés jött Cristiano Ronaldóról, vajon teljesül végre Szoboszlai Dominik álma?

Amikor szeptemberben a Puskás Arénában játszott egymás ellen a két válogatott, Szoboszlai Dominik a lefújás után a portugálok öltözője előtt várta példaképét, Cristiano Ronaldót, hogy mezt cseréljen vele. A magyar játékos odaadta a saját felsőjét, ám a portugál klasszis csak megígérte: majd a visszavágón, Portugáliában ő is átadja a mezét. Most pedig itt a bizonyíték, hogy erre valóban sor kerülhet, hiszen Ronaldo ott van a portugál keretben az októberi találkozókra.
Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya pénteken hirdette ki csapatát. A listáról sérülés miatt hiányzik Joao Cancelo, akinek helyét Nélson Semedo veszi át, viszont visszatérhet a Milan sztárja, Rafael Leao, valamint meghívót kapott a Manchester City középpályása, Matheus Nunes is. A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két győzelemmel rajtoltak a selejtezőkben, így a kapitány nem változtatott sokat a kereten.
Marco Rossi is kihirdette keretét a magyar válogatott októberi világbajnoki selejtezőire. A mieink október 11-én az Örményország elleni hazai meccsel folytatják a sorozatot, majd három nappal később Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek. A Puskás Arénában mindenképpen győzni kell az örmények ellen, így kulcskérdés, ki pótolja a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást a középcsatár poszton. Ráadásul az Írországban kiállított Sallai Roland sem lehet ott az örmények elleni találkozón, ő is csak Portugáliában térhet vissza.
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton)
Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)
Csatárok: Joao Félix (al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Naszr)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.