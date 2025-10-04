Bejelentés jött Cristiano Ronaldóról, vajon teljesül végre Szoboszlai Dominik álma?

Amikor szeptemberben a Puskás Arénában játszott egymás ellen a két válogatott, Szoboszlai Dominik a lefújás után a portugálok öltözője előtt várta példaképét, Cristiano Ronaldót, hogy mezt cseréljen vele. A magyar játékos odaadta a saját felsőjét, ám a portugál klasszis csak megígérte: majd a visszavágón, Portugáliában ő is átadja a mezét. Most pedig itt a bizonyíték, hogy erre valóban sor kerülhet, hiszen Ronaldo ott van a portugál keretben az októberi találkozókra.

Szoboszlai Dominik nem kapta meg Ronaldo mezét a Magyarország-Portugália vb-selejtező meccs után Fotó: Alexandra Fechete/MB Media

Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya pénteken hirdette ki csapatát. A listáról sérülés miatt hiányzik Joao Cancelo, akinek helyét Nélson Semedo veszi át, viszont visszatérhet a Milan sztárja, Rafael Leao, valamint meghívót kapott a Manchester City középpályása, Matheus Nunes is. A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két győzelemmel rajtoltak a selejtezőkben, így a kapitány nem változtatott sokat a kereten.

Szoboszlai Dominik ott van a magyar válogatott keretében

Marco Rossi is kihirdette keretét a magyar válogatott októberi világbajnoki selejtezőire. A mieink október 11-én az Örményország elleni hazai meccsel folytatják a sorozatot, majd három nappal később Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek. A Puskás Arénában mindenképpen győzni kell az örmények ellen, így kulcskérdés, ki pótolja a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást a középcsatár poszton. Ráadásul az Írországban kiállított Sallai Roland sem lehet ott az örmények elleni találkozón, ő is csak Portugáliában térhet vissza.

Cristiano Ronaldo will give his jersey to Szoboszlai in Portugal. pic.twitter.com/xNQmfWHmA4 — Ricsi🔫 (@RicsiTheBoss) September 9, 2025