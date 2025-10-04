Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bejelentés jött Cristiano Ronaldóról, vajon teljesül végre Szoboszlai Dominik álma?

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 15:40
Cristiano Ronaldomezcsere
Roberto Martínez kihirdette a portugál válogatott keretét az írek és a magyarok elleni vb-selejtezőkre, amelyben ismét helyet kapott Cristiano Ronaldo is. Így Szoboszlai Dominik előtt újra ott a lehetőség, hogy példaképe végre beváltsa ígéretét, és átadja neki a mezt, amelyre a magyar sztár már régóta vár.

Amikor szeptemberben a Puskás Arénában játszott egymás ellen a két válogatott, Szoboszlai Dominik a lefújás után a portugálok öltözője előtt várta példaképét, Cristiano Ronaldót, hogy mezt cseréljen vele. A magyar játékos odaadta a saját felsőjét, ám a portugál klasszis csak megígérte: majd a visszavágón, Portugáliában ő is átadja a mezét. Most pedig itt a bizonyíték, hogy erre valóban sor kerülhet, hiszen Ronaldo ott van a portugál keretben az októberi találkozókra.

Szoboszlai Dominik nem kapta meg Ronaldó mezét a Magyarország-Portugália vb-selejtező meccs után.
Szoboszlai Dominik nem kapta meg Ronaldo mezét a Magyarország-Portugália vb-selejtező meccs után Fotó: Alexandra Fechete/MB Media

Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya pénteken hirdette ki csapatát. A listáról sérülés miatt hiányzik Joao Cancelo, akinek helyét Nélson Semedo veszi át, viszont visszatérhet a Milan sztárja, Rafael Leao, valamint meghívót kapott a Manchester City középpályása, Matheus Nunes is. A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két győzelemmel rajtoltak a selejtezőkben, így a kapitány nem változtatott sokat a kereten.

Szoboszlai Dominik ott van a magyar válogatott keretében 

Marco Rossi is kihirdette keretét a magyar válogatott októberi világbajnoki selejtezőire. A mieink október 11-én az Örményország elleni hazai meccsel folytatják a sorozatot, majd három nappal később Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek. A Puskás Arénában mindenképpen győzni kell az örmények ellen, így kulcskérdés, ki pótolja a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabást a középcsatár poszton. Ráadásul az Írországban kiállított Sallai Roland sem lehet ott az örmények elleni találkozón, ő is csak Portugáliában térhet vissza.

A portugál keret

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

Csatárok: Joao Félix (al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Naszr)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu