Szomorú hír: Meghalt Madár Gábor

Szomorú hírről számolt be az NB I-ben szereplő Zalaegerszeg. Nem sokkal a 87. születésnapja előtt elhunyt Madár Gábor, a klub korábbi játékosa és vezetőedzője.

Szomorú hír ért minket, elhunyt Madár Gábor, klubunk legendás korábbi játékosa és vezetőedzője. Madár Gábor egy emberöltőnyit szentelt egyesületünknek, neve pedig örökre összeforrt a ZTE-vel. Zala vármegyében nem véletlenül hívták egyszerűen csak „MESTERNEK”. Emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon békében!

Gyászolják Madár Gábort

Madár Gábort a Kaposvári Rákóczi is gyászolja, amely csapatot az 1985/1986-os idényben irányította. A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai tanácsadója, Bőzsöny János sokáig nagyon jó, baráti viszonyt ápolt az egykori szakemberrel, akinek a halálhíre őt is megrendített.

Remek futballista volt, kiváló ballábas játékos

Prukner László – aki az 1985/1986-os csapat tagja volt – úgy fogalmazott: