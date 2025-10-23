„Sz*rod a gólokat” – Varga Barnabás magasról tojik arra, amit Cristiano Ronaldo csinál

17 tétmérkőzésen már 14 gólt szerzett Varga Barnabás, aki legutóbb az Újpest kapuját vette be az NB I-ben. A magyar rekordbajnok csatárát a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzés (18:45, tv: M4 Sport) előtt faggatták arról, hogy Cristiano Ronaldo-féle focista-e vagy sem.

Varga Barnabás a Salzburg-FTC El-meccs előtt árulta el, egyáltalán nem alkalmazza Cristiano Ronaldo módszerét Fotó: Szigetváry Zsolt

Milyen fajta csatár vagy, Cristiano Ronaldo-féle számolásos?

– tette fel a kérdést Vargának a Fradi Média műsorvezetője, aki arra utalt, hogy a portugál világklasszis mindig fejben tartja, hány gólt kell még szereznie az újabb és újabb rekordokhoz.

Vagy az a típus, bocsánat, pestiesen szólva, hogy „sz*rod a gólokat”, és akkor majd lesz, amennyi lesz a szezon végén?

– fogalmazott a műsorvezető.

Nem nagyon szoktam számolgatni, mindig az adott meccsen próbálom a legjobban nyújtani, a legtöbb helyzetet berúgni, amik adódnak. Semmi extra, tényleg így készülök minden meccsre csak

– válaszolta Varga Barnabás, aki tehát ilyen tekintetben egyáltalán nem hasonlít Cristiano Ronaldóra, és nem alkalmazza a portugál aranylabdás módszerét.

A Salzburg-FTC meccsen fejelhet újra Varga Barnabás

Varga Barnabás a világelitbe került fejjátékával. Egy kimutatás a focisták bajnoki mérkőzésein nyújtott teljesítményét vizsgálta az elmúlt hat hónapban. A támadó fejjáték kategóriában a Ferencváros játékosa az előkelő 4. helyen végzett.

Ez mindig bennem volt, talán azért jött ki kicsit később, mert alacsonyabb növésű voltam fiatalabb koromban. Talán azért nem tudtam kamatoztatni. Az utóbbi években azt gondolom, hogy elég jól ülnek ezek a dolgok, de ehhez a csapattársak is kellenek, jó szélsők, jó beadások

– fogalmazott a fejjátékával kapcsolatban Varga. Hozzátette, bár valószínűleg ezt is meg lehet tanulni, ő sosem gyakorolta különösebben, úgy gondolja, ez az érzék benne van.

Csatár vagyok, gólt akarok szerezni, az ütemérzék lehet a kulcs, milyen ütemben ugrasz fel, és tudod, a védő mennyire lesz tőled, hol lesz esélyed megfejelni a labdát

– részletezte a Fradi-csatár.

