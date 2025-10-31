Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ismert magyar focistától vár gyermeket a Szikora Róbert és az R-GO gidája

Radó András
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 09:00
R-Gobaba
Kisfiuk lesz. Babát vár az R-GO együttes tagjaként megismert Gyurom Natália és a Vasas focistája, Radó András.
Hamarosan szülő lesz Gyurom Natália – akit még Szikora Róbert oldalán, az R-GO együttes gidájaként ismert meg az ország – és Radó András, az NB II-ben szereplő Vasas labdarúgója. A párnak kisfia születik majd.

Radó András
Radó András hamarosan szülő lesz, felesége, Gyurom Natália kisfiút hord a szíve alatt Fotó: Dömötör Csaba

Radó András és Gyurom Natália szülők lesznek

Natália még 10 évvel ezelőtt csatlakozott a Szikora Róbert és az R-GO nevű formációhoz, akkor ismerhette meg az egész ország, férje pedig pályafutása során megfordult többek között a Ferencvárosban és a Puskás Akadémiában is. Jelenleg pedig a Vasassal vezetik a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság tabelláját.

A házaspár nemrég jelentette be, hogy gyermekük fog születni. Sőt, azóta már azt is tudni, hogy Natália kisfiút hord a szíve alatt. Legutóbb pedig egy különleges fotózásra is elmentek, és a képeken jól látszik, milyen szépen gömbölyödik már a kismama pocakja.

Várunk téged, Kis Csoda - a szívünk már most tele van!

– írták közösen a fotók mellé.

Natália és András bejegyzését rengetegen kedvelték, köztük a magyar fociválogatott jelenlegi és egykori tagjai is, köztük Szappanos Péter, Csoboth Kevin, Nagy Dominik, Vida Máté vagy Király Gábor.

 

 

 

