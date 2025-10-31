Ismert magyar focistától vár gyermeket a Szikora Róbert és az R-GO gidája

Hamarosan szülő lesz Gyurom Natália – akit még Szikora Róbert oldalán, az R-GO együttes gidájaként ismert meg az ország – és Radó András, az NB II-ben szereplő Vasas labdarúgója. A párnak kisfia születik majd.
Natália még 10 évvel ezelőtt csatlakozott a Szikora Róbert és az R-GO nevű formációhoz, akkor ismerhette meg az egész ország, férje pedig pályafutása során megfordult többek között a Ferencvárosban és a Puskás Akadémiában is. Jelenleg pedig a Vasassal vezetik a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság tabelláját.
A házaspár nemrég jelentette be, hogy gyermekük fog születni. Sőt, azóta már azt is tudni, hogy Natália kisfiút hord a szíve alatt. Legutóbb pedig egy különleges fotózásra is elmentek, és a képeken jól látszik, milyen szépen gömbölyödik már a kismama pocakja.
Várunk téged, Kis Csoda - a szívünk már most tele van!
– írták közösen a fotók mellé.
Natália és András bejegyzését rengetegen kedvelték, köztük a magyar fociválogatott jelenlegi és egykori tagjai is, köztük Szappanos Péter, Csoboth Kevin, Nagy Dominik, Vida Máté vagy Király Gábor.
