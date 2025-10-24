Az osztrákok a magyarokra mutogatnak, súlyos a helyzet a Fradi vonatbotrányában

A Ferencváros csütörtöki, salzburgi Európa-liga mérkőzése előtt az osztrák hatóságok Hegyeshalomnál visszafordították a magyar szurkolókat szállító vonatot. Állítólag azért döntöttek így, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. A bécsi Kurier most új részleteket osztott meg az ügyben, és a magyarokra hárítja a felelősséget. Ezzel új fejezetet nyitottak a Fradi vonatbotrányban.
A bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot. Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás. A minisztérium szerint nem tagadták meg a vonat ausztriai belépését, és nem volt szükség az osztrák rendőrség beavatkozására
- idézi a Mandiner a Kuriert, amely hozzáteszi, "a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. Ezután a hivatali intézkedéseket a magyar rendőrség hajtotta végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak szintén kijelentette, semmi felelősség nem terheli a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, és a határon történő esetleges átvételért sem felelős..."
A Fradi közleményt adott ki az ügyben, amelyben többek között azt írták, a "megteszik a szükséges jogi lépéseket". A Ferencváros a mérkőzést 3-2-re megnyerte Salzburgban.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.