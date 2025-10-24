Az osztrákok a magyarokra mutogatnak, súlyos a helyzet a Fradi vonatbotrányában

A Ferencváros csütörtöki, salzburgi Európa-liga mérkőzése előtt az osztrák hatóságok Hegyeshalomnál visszafordították a magyar szurkolókat szállító vonatot. Állítólag azért döntöttek így, mert biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. A bécsi Kurier most új részleteket osztott meg az ügyben, és a magyarokra hárítja a felelősséget. Ezzel új fejezetet nyitottak a Fradi vonatbotrányban.

A Fradi szurkolói csak Budapesten szurkolhattak a vonatbotrány után Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot. Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás. A minisztérium szerint nem tagadták meg a vonat ausztriai belépését, és nem volt szükség az osztrák rendőrség beavatkozására

- idézi a Mandiner a Kuriert, amely hozzáteszi, "a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. Ezután a hivatali intézkedéseket a magyar rendőrség hajtotta végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak szintén kijelentette, semmi felelősség nem terheli a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, és a határon történő esetleges átvételért sem felelős..."

A Fradi megteszi a jogi lépéseket

A Fradi közleményt adott ki az ügyben, amelyben többek között azt írták, a "megteszik a szükséges jogi lépéseket". A Ferencváros a mérkőzést 3-2-re megnyerte Salzburgban.