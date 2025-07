Szikora Róbert Zámbó Jimmyvel énekel: „Tényleg mélyre mentünk, találkozott a pszichénk”

Szikora Róbert különleges duettalbummal készül. Különböző generációkat szólaltat meg: Fenyő Miklós és Charlie mellett a fiatal korosztály is megjelenik, élükön a ValMar formációval és Rúzsa Magdi. Sőt, a lemezen még a 21 éve elhunyt Zámbó Jimmy éneklése is felcsendül majd, és a mesterséges intelligencia segítségével Szikora Róbert édesapja hangjával is duettezik. A Borsnak mesélt először a részletekről!

Szikora Róbert Zámbó Jimmyvel is duettezik majd az új albumán (Fotó: Teknős Miklós)

Különleges kapcsolatot ápolt Jimmyvel Szikora Róbert

Szikora Róbert a Csikidám királyaként híresült el, de számos műfajban megcsillogtatta már a tehetségét és nyitott a kollégái munkássága irányában is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy készülő új albuma egy duettlemez lesz!

„Nagyon élvezem a stúdiómunkát, az egyik legkülönlegesebb feladat pedig a Jimmy-duett lesz.”

Zámbó Jimmyvel énekeltünk már korábban, és voltak mély beszélgetéseink is. Nem csak annyi, hogy hová mész nyaralni. Tényleg mélyre mentünk, találkozott a pszichénk, nagyon megértettük egymást.

„A Most kell, hogy nagyon szeress című dalomat korábban ő is énekelte: az egyik felvétel eredeti hangsávját a testévre, Zámbó Marietta adta oda nekem! Felkerestem őt, hogy elmondjam, nem szeretném kihagyni Jimmy hangját az albumról: nagyon örült a lehetőségnek” – árulta el a Borsnak Szikora Róbert.

Zámbó Jimmy hangja is felcsendül a készülő cédén (Fotó: hot! magazin archívum)

Édesapjával is énekel majd

Az R-GO frontembere lapunknak azt is elmondta, hogy még egy szívéhez közel álló, de már elhunyt énekessel is dalol majd.

Édesapámmal is duettezek majd a lemezen. Táncdalénekes volt, és emlékszem, egészen kis gyerekként a színpad szélén ültem és tátott szájjal csodáltam a munkásságát.

„1985-ben elénekelte a Szeretlek is, + nem is című dalt egy stúdióban. Kivesszük a hangját ebből az alapból, és ilyen módon együtt fogok a papámmal énekelni” – árulta el mosolyogva a kulisszatitkot lapunknak.