Szoboszlai furán üzent Cristiano Ronaldónak a portugál-magyar előtt

Több mint 5 millió rajongó között, a magyar válogatott keretéből ezúttal kimaradt Dárdai Bence mellett Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo legutóbbi Instagram-posztját. Az Írország ellen a 91. percben szerzett góllal 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtező diadalittas képeiből készült galéria persze tetszhetett a mieink csapatkapitányának – mégis furcsa helyzet, hogy a következő ellenfél vezéréről van szó, éppen a keddi (20.45, tv: M4 Sport) Portugália-Magyarország csoportrangadó előtt.

A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Szoboszlai (balra) lájkolta Ronaldo posztját

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Szoboszlai lájkjára három magyarázat is elképzelhető. Egyrészt, reflexből rányomhatott a Ronaldo-poszt alatti szív ikonra, elvégre sosem titkolta, hogy gyerekkori példaképe a portugálok csillaga. Másrészt akár ezzel is jelezhette, hogy rendben, ezt a meccset a végén behúztátok, de mi figyeltünk és megpróbálunk meglepetést okozni Lisszabonban.

Tudat alatt pedig akár az is benne lehet a pakliban, hogy finoman emlékezteti Cristiano Ronaldót az érkezésére – és egy tartozásra.

Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo győztes meccs utáni Instagram-galériáját

Fotó: Instagram/cristiano

Portugália-Magyarország: három pontért és ereklyéért megy Szoboszlai

A szeptemberi, magyar szempontból balszerencsésen végződött (2-3) budapesti vb-selejtező után csapatkapitányunk odaadta a mezét az ötszörös aranylabdásnak, de az csak egy ígérettel viszonozta a gesztust, miután már másnak adta a magáét.

Az F csoport állása: Portugália 9 pont Magyarország 4 Örményország 3 Írország 1 (a keddi párosítás: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország).

Ronaldo egyébként azért is örülhetett különösen az írek elleni győzelem kicsikarásának ("Újabb lépés megtéve! Gyerünk!" – kommentálta a képeket), mert így nem szárad a lelkén pontvesztés, miután a 75. percben kihagyott egy tizenegyest.