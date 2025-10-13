Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai furán üzent Cristiano Ronaldónak a portugál-magyar előtt

Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 17:50
Dárdai BenceMagyarországPortugáliaSzoboszlai Dominikvb-selejtező
Nocsak, kik lájkolták a rivális Portugália előző győzelméről szóló Instagram-posztot? Szoboszlai Dominik reflexből tetszikelt, vagy a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt ezzel jelezte gyerekkori példaképének, Cristiano Ronaldónak: figyellek, most én jövök.
MM
A szerző cikkei

Több mint 5 millió rajongó között, a magyar válogatott keretéből ezúttal kimaradt Dárdai Bence mellett Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo legutóbbi Instagram-posztját. Az Írország ellen a 91. percben szerzett góllal 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtező diadalittas képeiből készült galéria persze tetszhetett a mieink csapatkapitányának – mégis furcsa helyzet, hogy a következő ellenfél vezéréről van szó, éppen a keddi (20.45, tv: M4 Sport) Portugália-Magyarország csoportrangadó előtt.

A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Szoboszlai (balra) lájkolta Ronaldo posztját
A Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Szoboszlai (balra) lájkolta Ronaldo posztját
Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Szoboszlai lájkjára három magyarázat is elképzelhető. Egyrészt, reflexből rányomhatott a Ronaldo-poszt alatti szív ikonra, elvégre sosem titkolta, hogy gyerekkori példaképe a portugálok csillaga. Másrészt akár ezzel is jelezhette, hogy rendben, ezt a meccset a végén behúztátok, de mi figyeltünk és megpróbálunk meglepetést okozni Lisszabonban.

Tudat alatt pedig akár az is benne lehet a pakliban, hogy finoman emlékezteti Cristiano Ronaldót az érkezésére – és egy tartozásra.

Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo győztes meccs utáni Instagram-galériáját
Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo győztes meccs utáni Instagram-galériáját
Fotó: Instagram/cristiano

Portugália-Magyarország: három pontért és ereklyéért megy Szoboszlai

A szeptemberi, magyar szempontból balszerencsésen végződött (2-3) budapesti vb-selejtező után csapatkapitányunk odaadta a mezét az ötszörös aranylabdásnak, de az csak egy ígérettel viszonozta a gesztust, miután már másnak adta a magáét.

Az F csoport állása:

  1. Portugália 9 pont
  2. Magyarország 4
  3. Örményország 3
  4. Írország 1

(a keddi párosítás: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország).

Ronaldo egyébként azért is örülhetett különösen az írek elleni győzelem kicsikarásának ("Újabb lépés megtéve! Gyerünk!" – kommentálta a képeket), mert így nem szárad a lelkén pontvesztés, miután a 75. percben kihagyott egy tizenegyest.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu