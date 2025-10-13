Szoboszlai furán üzent Cristiano Ronaldónak a portugál-magyar előtt

Több mint 5 millió rajongó között, a magyar válogatott keretéből ezúttal kimaradt Dárdai Bence mellett Szoboszlai Dominik is lájkolta Cristiano Ronaldo legutóbbi Instagram-posztját. Az Írország ellen a 91. percben szerzett góllal 1-0-ra megnyert világbajnoki selejtező diadalittas képeiből készült galéria persze tetszhetett a mieink csapatkapitányának – mégis furcsa helyzet, hogy a következő ellenfél vezéréről van szó, éppen a keddi (20.45, tv: M4 Sport) Portugália-Magyarország csoportrangadó előtt.
Szoboszlai lájkjára három magyarázat is elképzelhető. Egyrészt, reflexből rányomhatott a Ronaldo-poszt alatti szív ikonra, elvégre sosem titkolta, hogy gyerekkori példaképe a portugálok csillaga. Másrészt akár ezzel is jelezhette, hogy rendben, ezt a meccset a végén behúztátok, de mi figyeltünk és megpróbálunk meglepetést okozni Lisszabonban.
Tudat alatt pedig akár az is benne lehet a pakliban, hogy finoman emlékezteti Cristiano Ronaldót az érkezésére – és egy tartozásra.
A szeptemberi, magyar szempontból balszerencsésen végződött (2-3) budapesti vb-selejtező után csapatkapitányunk odaadta a mezét az ötszörös aranylabdásnak, de az csak egy ígérettel viszonozta a gesztust, miután már másnak adta a magáét.
(a keddi párosítás: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország).
Ronaldo egyébként azért is örülhetett különösen az írek elleni győzelem kicsikarásának ("Újabb lépés megtéve! Gyerünk!" – kommentálta a képeket), mert így nem szárad a lelkén pontvesztés, miután a 75. percben kihagyott egy tizenegyest.
