„Nem hallom most a szurkolókat" - Marco Rossi ismét a fanyalgóknak üzent

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 21:09 / FRISSÍTÉS: 2025. október 13. 21:14
magyar válogatottPortugália
A magyar válogatott kedden este Lisszabonban lép fel, Portugália ellen játszik labdarúgó világbajnoki-selejtezőt. A meccs előtt Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatót tartott.
CHI
Nem a legideálisabb körülmények között jutott el a magyar válogatott Lisszabonba. A hétfői indulás egy órát csúszott, késve szállt fel a Liszt Ferenc repülőtéren a csapat gépe. Így Marco Rossi szövetségi kapitány később kezdte el a sajtótájékoztatóját a keddi (21 óra, tv: M4 Sport) portugál-magyar vb-selejtező kapcsán - írja a Magyar Nemzet.

Marco Rossi csak a bátor játékot fogadja el
Marco Rossi csak a bátor játékot fogadja el Fotó: TumbaszHedi

Bátorságot várok el a futballistáimtól, mert 50 ezer néző előtt fogunk játszani. A legrosszabb, ha ijedten lépsz pályára, ezért karakteres játékot várok el, végig követni kell a taktikát kedden. A portugálok többet birtokolják majd a labdát, nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, akkor talán pontot szerezhetünk. Viszont a szerencsére is szükség lesz, anélkül lehetetlen ezt az eredményt elérni

 - mondta Rossi, aki a múlt kapcsán is emlegette a szerencsét, és ismét oda szúrt a kritikusoknak.

Marco Rossi és a szerencse

"Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, a szurkolók és az újságírók azzal jöttek, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt. Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni. 

Nem hallom most a szurkolókat...

- fogalmazott az olasz szakember.

A csoport állása:

1. Portugália 9 pont (9-2)

2. MAGYARORSZÁG 4 pont (6-5)

3. Örményország 3 pont (2-8)

4. Írország 1 pont (3-5)

 

 

 

