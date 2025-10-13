„Nem hallom most a szurkolókat" - Marco Rossi ismét a fanyalgóknak üzent

Nem a legideálisabb körülmények között jutott el a magyar válogatott Lisszabonba. A hétfői indulás egy órát csúszott, késve szállt fel a Liszt Ferenc repülőtéren a csapat gépe. Így Marco Rossi szövetségi kapitány később kezdte el a sajtótájékoztatóját a keddi (21 óra, tv: M4 Sport) portugál-magyar vb-selejtező kapcsán - írja a Magyar Nemzet.
Bátorságot várok el a futballistáimtól, mert 50 ezer néző előtt fogunk játszani. A legrosszabb, ha ijedten lépsz pályára, ezért karakteres játékot várok el, végig követni kell a taktikát kedden. A portugálok többet birtokolják majd a labdát, nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, akkor talán pontot szerezhetünk. Viszont a szerencsére is szükség lesz, anélkül lehetetlen ezt az eredményt elérni
- mondta Rossi, aki a múlt kapcsán is emlegette a szerencsét, és ismét oda szúrt a kritikusoknak.
"Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, a szurkolók és az újságírók azzal jöttek, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt. Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni.
Nem hallom most a szurkolókat...
- fogalmazott az olasz szakember.
A csoport állása:
1. Portugália 9 pont (9-2)
2. MAGYARORSZÁG 4 pont (6-5)
3. Örményország 3 pont (2-8)
4. Írország 1 pont (3-5)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.