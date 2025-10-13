„Nem hallom most a szurkolókat" - Marco Rossi ismét a fanyalgóknak üzent

Nem a legideálisabb körülmények között jutott el a magyar válogatott Lisszabonba. A hétfői indulás egy órát csúszott, késve szállt fel a Liszt Ferenc repülőtéren a csapat gépe. Így Marco Rossi szövetségi kapitány később kezdte el a sajtótájékoztatóját a keddi (21 óra, tv: M4 Sport) portugál-magyar vb-selejtező kapcsán - írja a Magyar Nemzet.

Marco Rossi csak a bátor játékot fogadja el Fotó: TumbaszHedi

Bátorságot várok el a futballistáimtól, mert 50 ezer néző előtt fogunk játszani. A legrosszabb, ha ijedten lépsz pályára, ezért karakteres játékot várok el, végig követni kell a taktikát kedden. A portugálok többet birtokolják majd a labdát, nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, akkor talán pontot szerezhetünk. Viszont a szerencsére is szükség lesz, anélkül lehetetlen ezt az eredményt elérni

- mondta Rossi, aki a múlt kapcsán is emlegette a szerencsét, és ismét oda szúrt a kritikusoknak.

Marco Rossi és a szerencse

"Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, a szurkolók és az újságírók azzal jöttek, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt. Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni.

Nem hallom most a szurkolókat...

- fogalmazott az olasz szakember.