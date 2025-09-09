Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Részletes elemzés, egyértelmű hibákat vétett az ír-magyar meccs bírója

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 12:28
írországmagyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány nem kertelt az írek elleni döntetlen után. Úgy vélte, a játékvezető számos hibát vétett a szombati világbajnoki selejtezőn. Ugyanezt gondolja a Spori című Facebook oldal is, amely részletesen elemezte a történteket: "A mérkőzés során Harm Osmers német játékvezető szokatlan módon a hazai csapat felé hajló döntéseket hozott. Háromesetben is egyértelmű sárga lap maradt el, és a hazaiak első gólja előtt Varga ellen szabálytalankodtak. Sallai Roland kiállítása pedig elkerülhető lett volna, ha a játékvezető korábban megfelelően kezelte volna a provokációkat" 

A végén megjegyzik, tudatosan időt hagytak a mérkőzés után, hogy higgadtan, átgondoltan értékeljék a játékvezetői teljesítményét.  

Jól érzékelhető volt, hogy a hazai csapat folyamatos nyomásgyakorlása hatással volt a játékvezetőre. Nehéz lenne puszta véletlenként értelmezni, hogy a vitatott döntések szinte kizárólag egy irányba billentek. A hazai játékosok minden ítéletet heves gesztikulálással és hangos reklamálással kísértek, és ez láthatóan eredményre vezetett: a mérkőzés kulcsfontosságú pillanataiban rendre számukra kedvező döntések születtek. Természetesen előfordulhat, hogy egy játékvezetőnek gyengébb napja van, és hibái mindkét irányba oszlanak el. Ebben az esetben azonban a felsorolt döntések túlnyomó többsége egyértelműen a magyar csapatot sújtotta, és nagymértékben befolyásolta a végeredményt. Ez a fajta hozzáállás korábban nem volt jellemző a német játékvezetőkre, így nehéz racionális magyarázatot találni arra, miért alakult így ez a mérkőzés

 - írták oldalukon.

A magyar válogatott kedden este (20.45, tv: M4 Sport) Budapesten Portugáliát fogadja világbajnoki-selejtezőn.

