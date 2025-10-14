Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Cristiano Ronaldónál is fontosabb: Őt kell kiiktatni a portugál-magyar meccsen

labdarúgás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 07:00
MagyarországPortugáliavb-selejtező
Korhut Mihály szerint már nem Crisiano Ronaldo okozhatja a legnagyobb gondot. Nála is fontosabb lesz egy másik játékos semlegesítése a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn.
A DEAC második együttesénél edzősködő, 36 éves Korhut Mihály balhátvédként játszott 2017-ben Lisszabonban vb-selejtezőn, de a 3-0-ás vereség nem egy kellemes emléke. A kedd esti Portugália-Magyarország találkozón (20:45, tv: M4 Sport) azonban extra-teljesítménnyel szerinte pontot szerezhetünk.

Portugália-Magyarország: Korhut Mihály szerint pontot szerezhetünk
Korhut Mihály szerint extra-teljesítménnyel pontot szerezhetünk a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn Fotó: TumbaszHedi

A két találkozó között eltelt időben semmiféle változást nem észlelek. De miután a sportban minden lehetséges, egy extra-teljesítmény esetén pontot szerezhetünk

– nyilatkozta a Borsnak Korhut, majd azt boncolgatta, mekkora szerep jut Cristiano Ronaldónak. 

Azon a 2017-es vb-selejtezőn két gólt szerzett, a másodikat, amelyik a harmadik portugál találat volt, balról, éles szögből küldte Gulácsi Péter kapujának bal alsó sarkába, ami kivételes klasszisához illő megoldásnak számított. Nézőként láttam a Puskás Arénában a szeptember kilencedikei, 3-2-es vereségünkkel végződött selejtezőnket, melyen a vendégek egy hibás átadást követően egyérintőzve büntettek meg bennünket, és amiatt ment veszendőbe a döntetlen. Nekem feltűnt, hogy Ronaldo már akkor is energiatakarékos módon játszott, és szerintem ezúttal sem lesz ez másként. 

Portugália-Magyarország: Bruno Fernades semlegesítése fontos

Arra a felvetésre, milyen módon lehetséges kikapcsolni az ötszörös aranylabdást, ezt válaszolta:

Ha nem lép pályára… De még nála is fontosabb lesz Bruno Fernades semlegesítése, hiszen manapság már ő a portugálok agyközpontja

– válaszolta a 22-szeres válogatott védőjátékos, aki a kifejezetten nehéznek ígérkező lisszaboni 90 perc után abban reménykedik, hogy az örmények elleni jereváni, majd az Írországgal szembeni budapesti összecsapásunkon megszerezzük a 6 pontot, és azzal érdekeltek leszünk a pótselejtezőben.

Az F-csoport állása:

1. Portugália 9 pont

2. Magyarország 4

3. Örményország 3

4. Írország 1

 

 

