/Hivatalos: Aláírt Szoboszlai új magyar csapattársa a Liverpoolnál

"A Liverpool megállapodott Pécsi Ármin kapus leigazolásáról" – adta hírül szombat délután az angol bajnokcsapat hivatalos honlapja.

Pécsi Ármin személyében 20 éves magyar kapus igazolt a Liverpool Fotó: liverpoolfc.com

A Puskás Akadémián nevelkedett magyar U21-es válogatott labdarúgókapus a közlemény szerint túl van az orvosi vizsgálaton és aláírta a szerződését Szoboszlai Dominik klubjának edzőközpontjában.



A rangos 2025-ös Golden Boy-díjra jelölt, 20 éves kapusról a válogatott csapatkapitányáéval közös ügynökségük így fogalmazott posztjában: "Mindig is a velejéig igazi igazi vörös volt. Most már oda is tartozik".

Pécsi eddigi magyar klubja is beszámolt a szenzációs átigazolásról.

Pécsi Ármin elbúcsúzott

A Győrből 2017-ben Felcsútra szegődött tehetség így fogalmazott:

– Nagyon nehéz néhány mondatban megköszönni mindazt, amit a Puskás Akadémiától kaptam, de most, hogy eljött a búcsú ideje, mégis megpróbálom.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki velem foglalkozott az akadémiai éveim alatt, köszönettel tartozom az összes kapusedzőmnek és korábbi edzőmnek, kizárólag szép emlékeket viszek magammal Liverpoolba az utánpótlásban, illetve a felnőttcsapatnál töltött évekből.

Ebben a klubban nőttem fel, itt lettem élvonalbeli labdarúgó és profi futballista, de most olyan lehetőség adódott az életemben, amit muszáj volt megragadni, így a váltás mellett döntöttem. Még egyszer köszönök mindent, és mindent megteszek, hogy az egyesület a jövőben büszke lehessen rám – nyilatkozta Pécsi Ármin, akihez rövidesen akár Kerkez Milos is csatlakozhat egy hasonló hírrel.