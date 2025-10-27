Gyászol az FC Liverpool, váratlan tragédia érte a klubot

Hatvannégy éves korában elhunyt a Liverpool korábbi kapusedzője, Jose Manuel Ochotorena. A spanyol szakember három évet töltött Anfield Roadon, és fontos tagja volt Rafa Benitez stábjának a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem és a 2006-os FA Kupa-siker idején - írja a The Athletic.

Ochotorena három éven át dolgozott a Liverpoolnál / Fotó: X

Ochotorena segítette a Liverpool akkori kapusát, Jersey Dudeket felkészülni a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntőben az AC Milan elleni sikeres 11-es párbajban, és az azt követő években is szoros kapcsolatot ápolt a klubbal. A jelenlegi kapus, Giorgi Mamardashvili is Ochotorena tanácsát kérte, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt, korábban Valenciában ismerkedtek meg egymással.

Liverpool FC is saddened by the passing of former goalkeeper coach Jose Manuel Ochotorena.https://t.co/7KBgwkF6Aa pic.twitter.com/pqPSRBcQq0 — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2025

Ochotorena sikeres volt a Real Madridnál

Játékosként Ochotorena a Real Madrid utánpótláscsapatában nevelkedett, és 1982-ben debütált a felnőttek között. Hat évet töltött a klubnál, ezalatt három bajnoki címet, és két UEFA-kupát nyert. 1988-ban a Valencia csapatához igazolt, majd a Tenerife, a Logrones és a Racing Santander csapatában is megfordult. A spanyol válogatottal részt vett az 1990-es világbajnokságon.