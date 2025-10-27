BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol az FC Liverpool, váratlan tragédia érte a klubot

Ochotorena
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 14:20
gyászLiverpoolhalál
Elhunyt az FC Liverpool egykori kapusedzője. Jose Manuel Ochotorena három éven át dolgozott az angol csapatnál.
HWK
A szerző cikkei

Hatvannégy éves korában elhunyt a Liverpool korábbi kapusedzője, Jose Manuel Ochotorena. A spanyol szakember három évet töltött Anfield Roadon, és fontos tagja volt Rafa Benitez stábjának a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem és a 2006-os FA Kupa-siker idején - írja a The Athletic.

Ochotorena
Ochotorena három éven át dolgozott a Liverpoolnál / Fotó: X

Ochotorena segítette a Liverpool akkori kapusát, Jersey Dudeket felkészülni a 2005-ös Bajnokok Ligája-döntőben az AC Milan elleni sikeres 11-es párbajban, és az azt követő években is szoros kapcsolatot ápolt a klubbal. A jelenlegi kapus, Giorgi Mamardashvili is Ochotorena tanácsát kérte, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt, korábban Valenciában ismerkedtek meg egymással.

Ochotorena sikeres volt a Real Madridnál

Játékosként Ochotorena a Real Madrid utánpótláscsapatában nevelkedett, és 1982-ben debütált a felnőttek között. Hat évet töltött a klubnál, ezalatt három bajnoki címet, és két UEFA-kupát nyert. 1988-ban a Valencia csapatához igazolt, majd a Tenerife, a Logrones és a Racing Santander csapatában is megfordult. A spanyol válogatottal részt vett az 1990-es világbajnokságon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu