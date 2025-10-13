Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ez bosszantó, rossz hírt kapott Marco Rossi csapata a reptéren

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 19:18 / FRISSÍTÉS: 2025. október 13. 19:26
Liszt Ferenc reptérmagyar válogatottPortugália
Újabb világbajnoki selejtező vár Marco Rossi együttesére. A magyar válogatott hétfőn Portugáliába utazott, de az indulás előtt bosszantó hírt kapott a csapat.
HWK
A szerző cikkei

Marco Rossi együttese hétfőn reggel Telkiben edzett, délután pedig a Liszt Ferenc reptérre utazott. A magyar válogatott tagjai és szakmai stábja azonban hiába helyezkedett el a repülőgépen, egy órát csúszott az indulás. A bosszantó malőr miatt a nemzeti együttes később szállt le Lisszabonban, ahol a sajtótájékoztató is csúszott - írja a Magyar Nemzet.

magyar válogatott, Marco Rossi
A magyar válogatott Portugáliában lép fel, Marco Rossi együttesére kemény menet vár Fotó: Szabó Miklós

A portugálok hétfőn 17 órakor tartottak sajtótájékoztatót. Roberto Martinez szövetségi kapitány, és a Paris Saint-Germain középpályása, Vitinha is egyetértett abban, hogy a magyar csapatot nem szabad lebecsülni, egy hónapja, a budapesti meccsen csak nagy nehézségek árán sikerült nyerniük ellenünk.

A Portugália-Magyarország vb-selejtezőt kedden 21 órakor (TV: M4 Sport) játsszák.

A csoport állása:

1. Portugália 9 pont (9-2)

2. MAGYARORSZÁG 4 pont (6-5)

3. Örményország 3 pont (2-8)

4. Írország 1 pont (3-5)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
