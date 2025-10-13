Ez bosszantó, rossz hírt kapott Marco Rossi csapata a reptéren

Marco Rossi együttese hétfőn reggel Telkiben edzett, délután pedig a Liszt Ferenc reptérre utazott. A magyar válogatott tagjai és szakmai stábja azonban hiába helyezkedett el a repülőgépen, egy órát csúszott az indulás. A bosszantó malőr miatt a nemzeti együttes később szállt le Lisszabonban, ahol a sajtótájékoztató is csúszott - írja a Magyar Nemzet.

A magyar válogatott Portugáliában lép fel, Marco Rossi együttesére kemény menet vár Fotó: Szabó Miklós

A portugálok hétfőn 17 órakor tartottak sajtótájékoztatót. Roberto Martinez szövetségi kapitány, és a Paris Saint-Germain középpályása, Vitinha is egyetértett abban, hogy a magyar csapatot nem szabad lebecsülni, egy hónapja, a budapesti meccsen csak nagy nehézségek árán sikerült nyerniük ellenünk.

A Portugália-Magyarország vb-selejtezőt kedden 21 órakor (TV: M4 Sport) játsszák.