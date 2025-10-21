Elhunyt a mexikói világbajnokság ikonikus alakja

Roberto Cejas neve valószínűleg kevés sportkedvelőnek cseng ismerősen, viszont az biztos, hogy rengetegen látták már az arcát. Az ő vállán ünnepelt Diego Maradona az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon, pillanatokkal azután, hogy Argentína megnyerte az NSZK elleni döntőt. A 68 esztendős férfi közel öt évvel a legendás argentin-labdarúgó után hétfőn vesztette életét egy betegség következtében.

Roberto Cejas nyakában Diego Maradona a vb-győzelmet ünnepli / Fotó: Etsuo Hara

Cejas a sporttörténelem egyik legikonikusabb szurkolójának számított, amit kizárólag annak köszönhet, hogy a 1986. június 29-én a lelkes tömeg tagjaként mexikói Estadio Azteca gyepére rohant, miután Argentína 3-2-re legyőzte az NSZK-t a vb-döntőben.

Cejas akkoriban egy fémmegmunkáló üzemben dolgozott, és egy baráti társasággal úgy döntött, hogy Mexikóba utazik. Jegy vagy bármiféle belépési engedély nélkül sikerült bejutnia a stadionba, ahol a lefújás után a tömeggel együtt beugrott a pályára – írja a MARCA.

Először beszaladtam a pálya közepére, ott ugráltam, pörögtem, énekeltem, mert azt gondoltam, hogy egy nap majd visszanézik a videót és engem is látni fognak

– idézte Cejas egy korábbi megszólalását a The Sun.

Maradona és Cejas véletlenül találkozott

Világoskék és fehér parókát viseltem, és Diego egyszer csak megállt előttem. Megfordult, rám nézett, és semmi másra nem volt szükség. Nem haboztam, lehajoltam és vállamra vettem. Lehetetlen volt látni, merre megyünk, ő irányított engem

– folytatta a történetet a drukker.

Roberto Cejas az évek során rendre szerényen beszélt a saját szerepéről, mondván, hogy "Isten keze" helyezte őt abba a pillanatba.

Nem tudom, miért történt ez velem, de tudom, hogy örökre ott leszek azon a fotón Maradona alatt

– mesélte korábban Cejas.