Senkinek nem kell Maradona labdája

Zsíros üzletet remélt Ali bin Nasser egy híres focilabda elárverezéséből, de könnyen lehet, hogy abból semmi sem lesz. Emlékezetes, az 1986-os mexikói vb negyeddöntőjében Argentina 2-1-re nyert Anglia ellen. A dél-amerikai válogatott első gólját a 2020-ban elhunyt világsztár, Diego Maradona szerezte úgy, hogy egy beadást követően magasra ugorva a kezével paskolta a labdát Peter Shilton kapus hálójába.

Az ikonikus gól egy falra festve, Fotó: AFP

A meccs tunéziai játékvezetője, Bin Nasser érvényesnek fogadta el a találatot, noha a kezezés nyilvánvaló volt.

E mozdulat Hand of God néven (Isten keze) vonult be a sporttörténetbe. Mivel a tunéziai játékvezető tette el a labdát, most megpróbálja azt elárvereztetni. A vb-ken soha többé lehetőséghez nem jutó 78 éves tunéziai sportember az amerikai Goldin-céggel online-on árvereztet, a kikiáltási ár kétmillió font (883 millió Ft) volt, de az eddig beérkezett legmagasabb ajánlat csak 847 276 font (374 millió Ft). Bin Nasser abban reménykedik, hogy február nyolcadikáig még megkapja a kétmillióját. Ebből az összegből a családtagjait kívánja megsegíteni, ám kérdéses, valóban túlad-e az ereklyén vagy visszateszi a szekrényébe, írja a Daily Mail.

A gól videón:

Sokkal jobban járt Steve Hodge angol válogatott futballista, aki a találkozó után mezt cserélt Maradonával, és azt hétmillió fontért (3 milliárd Ft) árvereztette el a Sothesby-házzal.