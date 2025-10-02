Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kamerák elé állt a Fradi hőse: megüzente a csapattársainak, mit szeret

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 23:24
európa-ligaGenk
Megszólalt a győztes gól szerzője. Így látta Varga Barnabás a Genk-FTC mérkőzést.
B.
A szerző cikkei

Hiába támadott többet a hazai csapat a Genk-FTC Európa-liga meccs elején, Varga Barnabás révén a magyar rekordbajnok szerezte meg a vezetést az első félidő utolsó előtti percében. A magyar válogatott csatár magasabbra ugrott a védőjénél Jonathan Levi beadásánál, és a belgák kapujába fejelte a labdát. Varga a második játékrész elején büntetőt hibázott, azonban ez is belefért, és a Fradi 1-0-ás sikert aratott Belgiumban. Megszerezve ezzel első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában.

Genk-FTC: Varga Barnabás
Varga Barnabás győztes gólt szerzett a Genk-FTC Európa-liga mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt

Varga Barnabás a Genk-FTC meccsről

Eredmény szempontjából elégedett vagyok, itt nem könnyű győzni. Nehéz mérkőzés volt, köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien elkísértek minket

– nyilatkozta a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt a gólszerző Varga Barnabás. A győztes találatról elmondta, nagyon szereti, amikor olyan beadásokat kap, amire van ideje érkezni.

Az elején az ellenfél játszott jobban, mi a kontrákra alapoztunk, aztán a második félidőben már nem nagyon tudott veszélyeztetni az ellenfél

– mondta a magyar válogatott csatár. Majd a kihagyott büntetőrúgásra is kitért.

Előre el szoktam dönteni, hova rúgom. Régen rúgtam már középre, ezért szinte biztos voltam benne, hogy valamelyik irányba el fog menni a kapus. Ezt éreztem a legjobbnak, de nem bizonyult annak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu