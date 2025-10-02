Kamerák elé állt a Fradi hőse: megüzente a csapattársainak, mit szeret

Hiába támadott többet a hazai csapat a Genk-FTC Európa-liga meccs elején, Varga Barnabás révén a magyar rekordbajnok szerezte meg a vezetést az első félidő utolsó előtti percében. A magyar válogatott csatár magasabbra ugrott a védőjénél Jonathan Levi beadásánál, és a belgák kapujába fejelte a labdát. Varga a második játékrész elején büntetőt hibázott, azonban ez is belefért, és a Fradi 1-0-ás sikert aratott Belgiumban. Megszerezve ezzel első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában.

Varga Barnabás győztes gólt szerzett a Genk-FTC Európa-liga mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt

Varga Barnabás a Genk-FTC meccsről

Eredmény szempontjából elégedett vagyok, itt nem könnyű győzni. Nehéz mérkőzés volt, köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien elkísértek minket

– nyilatkozta a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt a gólszerző Varga Barnabás. A győztes találatról elmondta, nagyon szereti, amikor olyan beadásokat kap, amire van ideje érkezni.

Az elején az ellenfél játszott jobban, mi a kontrákra alapoztunk, aztán a második félidőben már nem nagyon tudott veszélyeztetni az ellenfél

– mondta a magyar válogatott csatár. Majd a kihagyott büntetőrúgásra is kitért.