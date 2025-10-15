Elérhető a vb, velük kerülhet szembe Marco Rossi csapata a pótselejtezőn

A magyar válogatott kedd este óriási lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé a Portugália elleni 2-2-es döntetlennel, ami azt jelenti, hogy továbbra is él a remény: 40 év után ismét kijuthat a világbajnokságra.
Szoboszlai a hosszabbításban szerzett góljával biztosította, hogy a portugál csapat matematikailag még nem szerezte meg a csoportelsőséget. Ugyanakkor a Football Meets Data elemzése szerint ez inkább csak formalitás, hiszen Ronaldoéknak jelenleg 99,9%-os esélyük van az F csoport első helyének megszerzésére. A magyar csapat szurkolóinak sem kell aggódniuk, hiszen a lehetséges kimenetelek több mint 90%-ában a nemzeti együttes a csoport második helyén végez – írja az Origo.
Ez egyben azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel pótselejtezőn kell majd részt vennünk, ahol már kezdenek körvonalazódni azok a válogatottak, amelyek potenciális ellenfeleink lehetnek.
Jelenleg Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Lengyelország, Románia, Olaszország, Wales, Albánia és Csehország áll csoportmásodik helyen. Hozzájuk csatlakozik a Nemzetek Ligájából Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország és Moldova.
Ez a tizenöt válogatott, valamint Magyarország, összesen négy darab, négy-négy csapattal összeállított kalapba kerül, amelyek alapján kisorsolják a pótselejtező párosításait. Az első kalapban szereplők a negyedikből kapnak ellenfelet, míg a második kalaposok riválisai a harmadikból kerültnek ki.
1. kalap: Olaszország, Törökország, Ukrajna, Lengyelország
2. kalap: Wales, MAGYARORSZÁG, Skócia, Csehország
3. kalap: Szlovákia, Románia, Albánia, Koszovó
4. kalap: a Nemzetek Ligája csapatai
A kalapok besorolása a FIFA-pontszámok alapján történik (kivéve a negyedik kalapot), és ennek megfelelően hazánk jelenleg a második négyesben foglal helyet, bár ez még módosulhat. Wales és Lengyelország pontszáma is viszonylag közel áll Marco Rossi együttese szintjéhez, ami arra utal, hogy az első kalapba való bekerülés a novemberi selejtezők során még elérhető.
A 16 válogatottat négy külön rájátszási ágra osztják (minden ágon két elődöntőt és egy döntőt rendeznek). A rájátszásban egy mérkőzéses elődöntőkre kerül sor, míg a világbajnoki részvételt eldöntő finálékat 2026 márciusában tartják.
