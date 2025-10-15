Elérhető a vb, velük kerülhet szembe Marco Rossi csapata a pótselejtezőn

A magyar válogatott kedd este óriási lépést tett a csoport második helyének megszerzése felé a Portugália elleni 2-2-es döntetlennel, ami azt jelenti, hogy továbbra is él a remény: 40 év után ismét kijuthat a világbajnokságra.

A magyar válogatott értékes pontot szerzett Portugália ellen Fotó: SOPA Images

Szoboszlai a hosszabbításban szerzett góljával biztosította, hogy a portugál csapat matematikailag még nem szerezte meg a csoportelsőséget. Ugyanakkor a Football Meets Data elemzése szerint ez inkább csak formalitás, hiszen Ronaldoéknak jelenleg 99,9%-os esélyük van az F csoport első helyének megszerzésére. A magyar csapat szurkolóinak sem kell aggódniuk, hiszen a lehetséges kimenetelek több mint 90%-ában a nemzeti együttes a csoport második helyén végez – írja az Origo.

🇵🇹 Portugal had a chance to punch their WC ticket tonight, but dropped 2 pts in 91st minute. Now they have to wait until November.



Very valuable point for 🇭🇺 Hungary who are now given 91% to reach the Playoffs!



🚨 Try out your own scenarios and see how the WC probabilities… pic.twitter.com/VqCH4GRDXB — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 14, 2025

Ez egyben azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel pótselejtezőn kell majd részt vennünk, ahol már kezdenek körvonalazódni azok a válogatottak, amelyek potenciális ellenfeleink lehetnek.

Négy csapat közül kap ellenfelet a magyar válogatott

Jelenleg Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Lengyelország, Románia, Olaszország, Wales, Albánia és Csehország áll csoportmásodik helyen. Hozzájuk csatlakozik a Nemzetek Ligájából Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország és Moldova.

Ez a tizenöt válogatott, valamint Magyarország, összesen négy darab, négy-négy csapattal összeállított kalapba kerül, amelyek alapján kisorsolják a pótselejtező párosításait. Az első kalapban szereplők a negyedikből kapnak ellenfelet, míg a második kalaposok riválisai a harmadikból kerültnek ki.

1. kalap: Olaszország, Törökország, Ukrajna, Lengyelország

2. kalap: Wales, MAGYARORSZÁG, Skócia, Csehország

3. kalap: Szlovákia, Románia, Albánia, Koszovó

4. kalap: a Nemzetek Ligája csapatai

A kalapok besorolása a FIFA-pontszámok alapján történik (kivéve a negyedik kalapot), és ennek megfelelően hazánk jelenleg a második négyesben foglal helyet, bár ez még módosulhat. Wales és Lengyelország pontszáma is viszonylag közel áll Marco Rossi együttese szintjéhez, ami arra utal, hogy az első kalapba való bekerülés a novemberi selejtezők során még elérhető.