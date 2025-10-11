Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Nem hisznek Marco Rossinak az örmények, rettegnek Szoboszlaitól

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 07:00
Mégis Szoboszlai Dominik lesz a csatár? A magyar-örmény meccs előtt mindenre felkészültek a vendégek.
Örményországban is téma a magyar válogatott csatárkérdése. A két válogatott szombaton találkozik világbajnoki selejtezőn (18.00, Tv: M4 Sport), és Marco Rossi szövetségi kapitány nem számolhat két kiválóságával, az eltiltott Varga Barnabással és Sallai Rolanddal. Ezt érdemes tudni a magyar-örmény találkozóról.

Marco Rossi csatárt keres a magyar-örmény meccsre
Marco Rossi csatárt keres a magyar-örmény meccsre Fotó: Szabó Miklós

Varga helyettesének szerepkörében felmerült Szoboszlai Dominik neve. Rossi a kerethirdetéskor elmondta, a középpályás poszttól számítva bárhol játszhatna a Liverpool magyar sztárja.

Jó lenne középcsatárnak, ugyanakkor a támadókhoz is el kell juttatni a labdát. Ezért Szoboszlai Dominikra a középpályán lesz szükségünk a támadások építésében

- így a kapitány.

Nos, a  Sports Mole úgy véli, Szoboszlai visszavont center, úgymond árnyékék lehet a Puskás Arénában.

Magyar-örmény: Szoboszlaival focizna a vendégek sztárja

A vendég válogatott játékosa, Ugochukwu Iwu nagy álma az, hogy az FC Liverpoolban együtt futballozzon Szoboszlaival. Az örmények nigériai származású védekező középpályása aláhúzta: az Írország elleni 2-1-es siker önbizalmat adott, az a három pont mindenkinek segített visszanyerni a motivációt  – jegyezte meg a Nigériában született, az örmény állampolgárságot 2023-ban elnyert Iwu. 

Nem kizárt, hogy szombaton közelebbről is megismeri Szoboszlait, akit szorosan őrizhet majd.


 

 

