Nem hisznek Marco Rossinak az örmények, rettegnek Szoboszlaitól

Örményországban is téma a magyar válogatott csatárkérdése. A két válogatott szombaton találkozik világbajnoki selejtezőn (18.00, Tv: M4 Sport), és Marco Rossi szövetségi kapitány nem számolhat két kiválóságával, az eltiltott Varga Barnabással és Sallai Rolanddal. Ezt érdemes tudni a magyar-örmény találkozóról.

Marco Rossi csatárt keres a magyar-örmény meccsre Fotó: Szabó Miklós

Varga helyettesének szerepkörében felmerült Szoboszlai Dominik neve. Rossi a kerethirdetéskor elmondta, a középpályás poszttól számítva bárhol játszhatna a Liverpool magyar sztárja.

Jó lenne középcsatárnak, ugyanakkor a támadókhoz is el kell juttatni a labdát. Ezért Szoboszlai Dominikra a középpályán lesz szükségünk a támadások építésében

- így a kapitány.

Nos, a Sports Mole úgy véli, Szoboszlai visszavont center, úgymond árnyékék lehet a Puskás Arénában.

Magyar-örmény: Szoboszlaival focizna a vendégek sztárja

A vendég válogatott játékosa, Ugochukwu Iwu nagy álma az, hogy az FC Liverpoolban együtt futballozzon Szoboszlaival. Az örmények nigériai származású védekező középpályása aláhúzta: az Írország elleni 2-1-es siker önbizalmat adott, az a három pont mindenkinek segített visszanyerni a motivációt – jegyezte meg a Nigériában született, az örmény állampolgárságot 2023-ban elnyert Iwu.

Nem kizárt, hogy szombaton közelebbről is megismeri Szoboszlait, akit szorosan őrizhet majd.



