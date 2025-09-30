Marco Rossi bevallotta, ez a világsztár lehetne Varga Barnabás helyettese

Marco Rossi kihirdette keretét a fociválogatott októberi világbajnoki selejtezőire. A csapat hazai pályán Örményország ellen szerepel október 11-én, majd három nappal később, október 14-én Portugáliában játszik. Kulcsmeccs az első találkozó, amit mindenképpen meg kell nyerni a Puskás Arénában. Már csak az a kérdés, ki legyen a középcsatár a sárga lapok miatt eltiltott Varga Barnabás helyettese. Arról nem is beszélve, hogy az Írországban kiállított Sallai Roland sem játszhat az örmények ellen, Vargához hasonlóan Portugáliában térhet vissza.

Marco Rosisnak ki kell találnia, ki lesz Varga Barnabás helyettese Fotó: Csapó Balázs

A kapitány nem kertelt, csakis akkor marad esélyünk a selejtezőkön, ha Örményországot legyőzzük. Ehhez gólok kellenek, s egy vérbeli középcsatár. Sokak szerint a paksi Tóth Barnabás lehet Varga cseréje, vele azonban elégedetlen volt a szakember.

"Tóth Barna Írországban nem váltotta be azt, amit vártunk volna tőle, sem védekezésben, sem támadásban" - mondta Rossi a csatárról, aki persze az edzőtábor alatt még meggyőzheti a kapitányt.

Rossi szerint klasszikus középcsatár nélkül is játszhatunk, sőt, a csapat igazi világsztárja is mehetne centerbe.

Szoboszlai Dominik lesz Varga Barnabás helyettese?

Rossi a sajtótájékoztatón kiemelte, Szoboszlai Dominik a középpályás poszttól felfelé bárhol a legjobb lenne. Akár középcsatárként is, igaz,valamiért az nem lenne az ideális.

Ha Dominik a csatár, akkor az a kérdés, hogyan szolgáljuk ki őt. Ő taktikai szempontból olyan kulcsjátékos, hogy a lehető legtöbb labdát vele kell megjátszatni, be kell vonni őt a játékba. Számunkra középpályásként értékes igazán

- mondta a szakember, aki tehát nem lát sok esélyt arra, hogy a csapatkapitány center legyen az örmények ellen.