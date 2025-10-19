Liverpool-MU: Nincs kegyelem, Arne Slot kőkemény döntést hozott Szoboszlaiékról

Arne Slot, az angol bajnokcsapat vezetőedzője megfogadta sokak tanácsát. A vasárnapi (17.30, tv: Spíler 1) Liverpool-Manchester United rangadóra kihirdetett kezdőcsapat választ adott egy nagy kérdésre: visszakerül-e Szoboszlai Dominik az eredeti posztjára, vagy a vereségek után továbbra is türelmet kap az egyik nyári csúcsigazolás, az eddigi teljesítményével óriási csalódást okozó Florian Wirtz?
A holland szakember úgy határozott, hogy sorozatban három vereség után vissza kell térnie ahhoz, ami tavaly már fényesen bevált.
Ennek megfelelően, újra a gyakran jobbhávédként szerepeltetett Szoboszlai lesz a Liverpool támadásait szervező támadó középpályása. A kőkemény döntés értelmében a 10-es posztra 125 millió euróért (49 milliárd forint) igazolt Wirtz csak a kispadon kezdi az MU elleni meccset az angol Premier League 8. fordulójában.
A Pool másik magyar válogatott futballistája, Kerkez Milos is újra bizalmat kapott Slottól, rutinos posztriválisa, Andy Robertson rovására.
