Kerkeznek elborult az agya, Szoboszlait sem kímélte – Videó

Szusszanásnyi pihenőjük sincs a Liverpool magyar futballsztárjainak. Alighogy túl vannak a válogatott októberi világbajnoki selejtezőin, máris itt a következő nagy erőpróba: vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Manchester United érkezik az Anfieldre, az angol Premier League 8. fordulójában. Kerkez Milos azonban nem fékez, a tőle megszokott vehemenciával készül a rangadóra, még jó barátját, Szoboszlai Dominikot sem kímélte az edzésen.
A kis területen folyó amúgy könnyed és jó hangulatú játék során Kerkez könyörtelenül földre vitte Szoboszlait.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
