Kerkeznek elborult az agya, Szoboszlait sem kímélte – Videó

Szusszanásnyi pihenőjük sincs a Liverpool magyar futballsztárjainak. Alighogy túl vannak a válogatott októberi világbajnoki selejtezőin, máris itt a következő nagy erőpróba: vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Manchester United érkezik az Anfieldre, az angol Premier League 8. fordulójában. Kerkez Milos azonban nem fékez, a tőle megszokott vehemenciával készül a rangadóra, még jó barátját, Szoboszlai Dominikot sem kímélte az edzésen.

Kerkez Milos (jobbra) a Manchester United elleni rangadó előtti edzésen sem kímélte Szoboszlai Dominikot

Fotó: Liverpool FC

A kis területen folyó amúgy könnyed és jó hangulatú játék során Kerkez könyörtelenül földre vitte Szoboszlait.

Kerkez Milos kőkemény akciója: