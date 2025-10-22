Egyre nagyobb bajban a Liverpool, a tévé sem közvetíti a meccsüket

Szeptember 23. óta nyeretlen és sorozatban négy tétmeccsén veszített a Liverpool. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a Premier League-ben háromszor is 2-1-re kapott ki (a Crystal Palace, a Chelsea és a Manchester United ellen), s arra sem számított senki, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján 1-0-ra veszít Törökországban a Galatasaraytól. Ma a BL-ben lehet javítani, de Arne Slot csapatának nagyon nehéz dolga lesz az Eintracht Frankfurt ellen.
A Liverpool az önbecsüléséért is harcol, sajnos ahogy az a BL-ben lenni szokott, idehaza televízión nem nézheted Szoboszlaiék 21 órakor kezdődő BL-meccsét. A Pool találkozóját a RTL fizetős streaming-szolgáltatója közvetíti, földi csatornán másik három meccset nézhetsz élőben. Sallai Roland és a Galatasaray mérkőzésén a kora esti műsorsávban izgulhatsz.
Galatasaray-Bodö/Glimt 18.45, Tv: Sport 2
Real Madrid-Juventus 21.00,Tv: Sport 2
Bayern München-Brugge 21.00, Tv: Tv: Sport 1
A BL további, szerdai meccsei
Bilbao-Qarabag 18.45
Monaco-Tottenham 21.00
Atalanta-Slavia Praha 21.00
Chelsea-Ajax 21.00
Sporting-Marseille 21.00
Frankfurt-Liverpool 21.00
