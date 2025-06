/Magyar invázió Liverpoolban, Szoboszlai és Pécsi mellett vannak még ismerős nevek

Két évvel Szoboszlai Dominik után, a hétvégén újabb magyar labdarúgót szerződtetett a Liverpool FC, a 20 éves kapus, Pécsi Ármin személyében. Napok vagy akár órák kérdése, hogy Kerkez Milossal már háromra nőjön honfitársaink száma az angol bajnokcsapat 2025/26-os keretében. A világhírű sztárklub más csapataiban ugyanakkor felfedezhető még két ismerősen csengő "magyar név" is: az ötödik éve a Pool akadémiáján nevelkedő Farkas Erik, és a női csapatot tavaly óta erősítő Cornelia Kapocs.

Szoboszlai "nem marad egyedül": rajta kívül is akadnak magyar nevek a Liverpool csapataiban

Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai nyomdokaiba léphet?

A csodagyerekként is emlegetett, 15 éves középpályás, Farkas Erik nemrég mutatkozott be, sőt gólt is szerzett az angol U16-os válogatottban (ettől még persze később választhatja a magyar válogatottságot, ahogy tette azt például Dárdai Pál három fia is).

Hogy milyen tehetséges, jelzi az is, hogy egy liverpooli hírportál Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlította, és állítólag a Manchester City is csábítja.

A hajdani 31-szeres válogatott, 3-3-szoros magyar és izraeli bajnok Pisont István – a Honvéd-szurkolók "legnagyobb királya" – unokaöccse 10 évesen szegődött a Poolhoz.

Szegről-végről Cornelia Kapocsnak is van némi köze egy még nagyobb kispesti legendához. A magyar származású, de 24 éve Göteborgban született, svéd válogatott kerettag támadó tavaly augusztusban igazolt Linköpingől a Liverpool női futballcsapatába.

A nagyapja, Kapocs Géza anno Pécsett volt kapus. Az 1956-os forradalom leverése után Bécsbe menekült, odakint többek között Puskás Ferenccel és Kocsis Sándorral is játszott az "emigráns válogatottban", mielőtt Svédországba költözött.

Unokája a védés helyett a góllövést választotta, és Szoboszlaival ellentétben az egyik álomszép gólja a 13. helyen bekerült a top 20-ba is a Liverpool 2024/25-ös szezonjának legszebb találatai közé. Íme: