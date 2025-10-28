Jön a baba a 18 éves hírességnél és a 25 éves énekesnőnél?

A Barcelona mindössze 18 esztendős csodagyereke, Lamine Yamal, a hétvégén nem kizárólag az El Clásico miatt került reflektorfénybe. A fiatal támadó és párja, az argentin rapper-énekesnő Nicki Nicole alig egy hónappal ezelőtt vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat, ám a rajongók máris vad találgatásokba kezdtek. Egyesek szerint a friss szerelmesek első gyermeküket várják.
A szóbeszéd a közösségi médiából indult, ahol az éles szemű követőknek feltűnt, hogy Yamal több közös fotón is gyengéden a barátnője pocakjára helyezte a kezét. Nicki Nicole nemrégiben egy közösségi médiás élő közvetítésre invitálta a rajongóit, ahol az egyikük kommentben megkérdezte tőle, hogy valóban terhes-e.
Az énekesnő láthatóan meghökkent a felvetésen, és azonnal tisztázta a helyzetet:
Nem, nem, nem. Jelenleg még nem
– idézi Yamal párját a Marca.
Bár a 25 éves Nicole tagadta a pletykákat, nem titkolta, hogy a jövőben mindenképpen szeretne gyereket.
Később nagyon szeretnék anya lenni.
Úgy tűnik azonban, hogy a kíváncsiskodás és a találgatások egyhamar nem fognak elcsitulni. A sztárpár kapcsolata ugyanis egyre nagyobb nyilvánosságot kap, még a Bajnokok Ligája hivatalos oldala is kihasználta ezt és nemrégiben megosztott egy képet Yamalról és Nicole-ről, amely az Olympiakosz elleni meccsen készült.
Mielőtt a Barcelona fiatal sztárja nyilvánosan is bejelentette volna kapcsolatát az argentin énekesnővel, elsősorban fényűző születésnapi bulija és feltűnő randizási szokásai miatt került a címlapokra. Yamal júliusban nem akármilyen partival lépett a felnőttkorba: többek között törpenövésű felszolgálókkal és szemrevaló modellekkel szórakoztatta a közel 200 fős vendégsereget. Néhány hónappal korábban pedig egy nála több mint tíz évvel idősebb nő társaságában kapták lencsevégre az akkor még kiskorú labdarúgót.
