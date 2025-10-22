Már nem is tagadják Liverpoolban: csalódtak Kerkez Milosban

Elég hamar ítéletet mondanak Liverpoolban Kerkez Milosról. A gárdában a nyáron igazolt védő az egyetlen, aki a szezon összes meccsén pályára lépett, mégsem elégedettek vele. A legfrissebb hírek szerint jövő nyárra kiemelt feladat lesz egy új balhátvéd leigazolása. Kerkezt lehet az sem mentheti meg, hogy jókora összeget, 40 millió fontot (18 milliárd forintot) fizettek érte a Bournemouth-nak.

Kerkez Milossal a szurkolók és a szakértők sem elégedettek Fotó: Michael Regan

Nyáron még három balhátvéddel kezdte a szezont a Liverpoolt. Kosztasz Cimikasz Rómába került, maradt Kerkez és a csapatkapitány-helyettes Andrew Robertson. Kerkez eddig felemás produkciót nyújt, az Arsenal elleni rangadón kimondottan jó volt, de a Burnley ellen már az első félidőben le kellett cserélni, nehogy kiállítsák. A szurkolók mellett a szakértők sem elégedettek vele, minden meccs után megkapja a kritikát, hogy nincs azon a szinten, hogy kezdő lehessen a Poolban. Az ő cseréje Andrew Robertson, aki nyáron lett Virgil van Dijk helyettese a csapatkapitányi poszton, s nyolc éve a drukkerek kedvence. Most úgy tűnik, egyikőjükkel sem számolnak hosszútávon a kezdőcsapatban.

Kerkez Milos csere lesz, Robertson távozhat

Robertson szerződése 2026 nyarán, azaz jövőre jár le. Ő szívesen hosszabbítana, de spanyol lapértesülés szerint a Pool nem ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon a klubikon. Ugyanakkor arról sem lehet szó, hogy Kerkez legyen az elsőszámú balhátvéd.

A vezetés eltökélt: a következő nyáron kulcskérdés lesz a balhátvéd poszt megerősítése. Olyan játékost kell igazolni, aki akár a védelem közepén is helytáll

- ídéz a Fijaches egy neve elhallgatását kérő liverpooli forrást.