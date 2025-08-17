Megszakadt Dzsudzsák nagy sorozata, sporttörténelmet írtak az NB I keleti derbijén

12 626 nézőjével a vasárnapi Debrecen–Nyíregyháza keleti derbi felülmúlta az előző napi Fradi–Puskás Akadémia (1-2) rangadót (10 679) is a labdarúgó-NB I 4. fordulójában. Mégsem ez volt a legnagyobb szám a Loki és a Szpari meccsén, hanem Dzsudzsák Balázs és a debreceniek nagy sorozatának megszakadása.

Dzsudzsák (balra) sorozata megszakadt, büntetett is Debrecenben a Nyíregyháza Fotó: Katona Ákos / HAON

Dzsudzsák ebben a szezonban mindhárom eddigi Loki-bajnokin vastagon benne volt egy-egy gólban: Zalaegerszegen (3-3) és Kazincbarcikán (2-1) maga talált be a kapuba, a kettő közti hazai, MTK elleni győzelem (1-0) során pedig Batik Bence nyerő fejesét készítette elő. Most, az arrafelé tán legnagyobb érdeklődés kísérte meccsen tört meg a 38 éves veterán és csapata lendülete is.

Dzsudzsákot lecserélték, a Lokit lehajrázták

A Debrecen vezetést szerzett ugyan a vendég Nyíregyháza ellen (a 16. percben Szűcs Tamás távoli lövése fogott ki Kovács Dániel kapuson), de válaszul a szünet utáni percben Bright Edomwonyi fejjel, a rendes játékidő végén pedig Aboubacar Keita lábbal volt eredményes közelről. Utóbbi láttán Dzsudzsák már csak a kispadon bosszankodhatott, miután a 72. percben lecserélték.

A 2-1-re győztes Nyíregyháza története során először nyert élvonalbeli bajnokit a Debrecen otthonában. Ráadásul ebben a szezonban ez volt a DVSC első veresége, és riválisának első győzelme.