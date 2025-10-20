Akár fel is jelenthetik, ilyen súlyos büntetés vár Gróf Dávidra

A Magyar Labdarúgó-szövetségben külön szabályzat van arra az esetre, amit a Ferencváros kapusa az Újpest elleni bajnokin tett. A Gróf Dávid a ráadás perceiben a játéktéren kívül akkorát lökött az egyik labdaszedőn, hogy a fiú elesett. A játékost azonnal kiállította a bíró, a kapus pedig érezte, súlyos dolgot tett. Előbb a Fradi közösségi oldalán írásban, majd hétfő délelőtt videóban kért elnézést.

Gróf Dávid tudja, nagyot hibázott az Újpest-Fradi meccsen Fotó: Nemzeti Sport

Ettől függetlenül Gróf nem kerülheti el a büntetését, az MLSZ fegyelmi bizottsága foglalkozni fog az esettel. A szabályzatban külön passzus van arra, ha egy labdarúgó nem egy másik focistát, hanem nézőt, rendezőt, vagy – mint ebben az esetben – labdaszedőt bántalmaz. A szövetség külön kategória alá veszi azokat az eseteket, ahol valóban megtörtént a fizikai atrocitás. A szabályzat szerint Grófot minimum három, legfeljebb hat meccsről tiltják el. Súlyosabb esetben hat hónaptól kezdve örökre is szólhat a büntetés.

Sőt, Grófot a sértett fiú hozzátartozói akár fel is jelenthetnék, úgy tudjuk, erre nem került sor az Újpest-Fradi meccs után.

Íme Gróf Dávid esete

Gróf Dávid védhet a Ferencváros következő meccsén

A Fradi az Európa-liga csoportkörében csütörtökön a Salzburg otthonában lép pályára. A keretben két kapus van, de mivel Dibusz Dénes sérült nagy esély van Gróf játékára. A kiállítás az NB I-ben történt, az azt követi eltiltás nem vonatkozhat a nemzetközi kupára.

Gróf Dávid bocsánatkérése

