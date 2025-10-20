Akár fel is jelenthetik, ilyen súlyos büntetés vár Gróf Dávidra

A Magyar Labdarúgó-szövetségben külön szabályzat van arra az esetre, amit a Ferencváros kapusa az Újpest elleni bajnokin tett. A Gróf Dávid a ráadás perceiben a játéktéren kívül akkorát lökött az egyik labdaszedőn, hogy a fiú elesett. A játékost azonnal kiállította a bíró, a kapus pedig érezte, súlyos dolgot tett. Előbb a Fradi közösségi oldalán írásban, majd hétfő délelőtt videóban kért elnézést.
Ettől függetlenül Gróf nem kerülheti el a büntetését, az MLSZ fegyelmi bizottsága foglalkozni fog az esettel. A szabályzatban külön passzus van arra, ha egy labdarúgó nem egy másik focistát, hanem nézőt, rendezőt, vagy – mint ebben az esetben – labdaszedőt bántalmaz. A szövetség külön kategória alá veszi azokat az eseteket, ahol valóban megtörtént a fizikai atrocitás. A szabályzat szerint Grófot minimum három, legfeljebb hat meccsről tiltják el. Súlyosabb esetben hat hónaptól kezdve örökre is szólhat a büntetés.
Sőt, Grófot a sértett fiú hozzátartozói akár fel is jelenthetnék, úgy tudjuk, erre nem került sor az Újpest-Fradi meccs után.
A Fradi az Európa-liga csoportkörében csütörtökön a Salzburg otthonában lép pályára. A keretben két kapus van, de mivel Dibusz Dénes sérült nagy esély van Gróf játékára. A kiállítás az NB I-ben történt, az azt követi eltiltás nem vonatkozhat a nemzetközi kupára.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.