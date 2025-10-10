Lebénulhat a focista, aki egy reklámtáblának ütközött és nyakát törte meccs közben

A togói focista, Samuel Asamoah a deréktól lefelé bénulás kockázatával néz szembe, miután eltörte a nyakát egy mérkőzés közben történt ütközés során Kínában.

Súlyos bénulással nézhet szembe a focista (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Véget vethet a focista karrierjének a súlyos bénulás

Október 5-én, vasárnap Asamoah csapata, a Guangxi Pingguo F.C. a Chongqing Tonglianglong ellen játszott Kína másodosztályú bajnokságában, amikor a baleset történt.

A 31 éves középpályás, Asamoah fejjel előre csapódott egy LED-reklámtáblának, miután ellenfele, Zhang Zhixiong, meglökte őt. Zhang sárga lapot kapott az incidens után, miközben Asamoah többszörös nyaktörést szenvedett.

Október 10-én, pénteken a klub közölte, hogy a játékos zsibbadást és átmeneti érzésvesztést tapasztalt a felső végtagjaiban, miután a Pingguo Népi Kórházba szállították Baise városában. Egy gerincspecialista később azt mondta, hogy megfelelő és gyors kezelés hiányában a sérülés súlyos bénuláshoz vezethetett volna.

A klub Weibo-bejegyzése szerint focista sikeres műtéten esett át, emellett megerősítették, hogy egy másik Guangxi Pingguo-játékos, Huang Wei is megsérült ugyanazon a mérkőzésen. A Guangxi Pingguo F.C. elismerte, hogy a sérülés súlyossága miatt Asamoah állapota jelentős hatással lehet a játékos jövőbeli életére és karrierjére - írta a People.