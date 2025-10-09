Gyászolnak a rajongók: 87 évesen elhunyt A sötét lovag sztárja

Ron Dean, a Kockázatos üzlet és a Nulladik óra legendás sztárja 87 éves korában hunyt el, békésen, a családja és a szerettei körében.

87 éves korában elhunyt a legendás sztár / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A sztár partnere osztotta meg a gyászhírt

Pontosan 16:00-kor hunyt el, miután szeretett húgai elbúcsúztak tőle. Született harcosként kitartott, hogy elköszönhessen a testvéreitől. Ezután egyedül maradtunk, fogtam a kezét, és hitt nekem, amikor azt mondtam neki, hogy rendben van, ha feladja. Micsoda megtiszteltetés volt!

- osztotta meg a színész párja, Maggie Neff.

The cop who told Joel to get off the babysitter in 'Risky Business.' The hard-case dad in 'The Breakfast Club.' A detective questioning Dr. Kimball in 'The Fugitive.' A corrupt cop in 'The Dark Knight.' Rest in peace to Ron Dean — a Chicago original. pic.twitter.com/o6TPULy4NE — Richard Roeper (@RichardERoeper) October 9, 2025

Ron 1938-ban született Chicagóban. Karrierje során számos emlékezetes alakítást nyújtott, különösen rendőrök és katona szereplők megformálásában. Egyik legjelentősebb szerepében Tom Cruise mellett alakított nyomozót a Kockázatos üzlet című filmben. A Nulladik órában Mr. Clarkot, Andy Clark apját játszotta, amely a 80-as évek egyik ikonikus alkotása volt.

További filmjei között szerepel a Hajnalfény, A szökevény, Az ügyfél és a hollywoodi kasszasiker, A sötét lovag. A tévénézők számos sorozatban is találkozhattak vele, többek között a Frasier, a Murder, a Gyilkos sorok, a Vészhelyzet, Az elnök emberei és a Döglött akták produkciókban.

Maggie mély szeretettel és tisztelettel emlékezett meg róla.

Ron és én lelki társak voltunk és vagyunk. A kapcsolatunk azonnal kibontakozott, és majdnem négy évtizeden át tartott. A szeretet köztünk feltétel nélküli és örök volt. Sokszor összecsaptunk az évek során, de soha nem volt kétségünk afelől, hogy szükség esetén ott leszünk egymás mellett, és mindig ott is voltunk.

Hozzátette, hogy Ron egy rendkívüli ember volt, akiről egy barátja egyszer azt mondta, inkább enne egy hot dogot a színésszel, mint egy pompás vacsorát egy gazdag emberrel.

Rajongók és kollégák ezrei emlékeznek most rá, megőrizve emlékét a filmvásznon és a szívükben egyaránt -írta a Mirror.