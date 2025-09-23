Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Megfejtették Diogo Jota özvegyének fájdalmas titkát

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:00
Aranylabda-gálaLiverpool
Egy fehér ruha, amely egyszerre szólt szerelemről és gyászról és így vált az Aranylabda-gála legfájdalmasabb jelképévé. A közönség pedig azonnal megértette: Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso ezzel a gesztussal nemcsak férjére emlékezett, hanem örökre összekapcsolta az esküvő boldogságát és a veszteség fájdalmát.

A közösségi médiát elárasztották a találgatások, miért választott hófehér, szinte menyasszonyi ruhát az Aranylabda-gálára Rute Cardoso, Diogo Jota özvegye. A kommentek többsége szerint a háromgyermekes édesanya ezzel akarta felidézni esküvője napját, amikor 10 nappal férje halála előtt mondták ki a boldogító igent Portóban.

Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso fehér estélyiben, kezében egy rózsafűzérrel jelent meg az Aranylabda átadón.
Rute Cardoso, Diogo Jota özvegye fehér estélyi ruhában, kezében rózsafüzérrel emlékezett elhunyt férjére az Aranylabda-gálán.” Fotó: Pascal Le Segretain

A Liverpool és a portugál válogatott sztárja, valamint testvére, André Silva tragikus autóbalesetben hunyt el, masfél héttel a mesés portói esküvő után. Jota és Rute a középiskolai szerelemből lett házasságukat ünnepelték, amelynek pillanatait boldog fotókkal osztották meg az Instagramon. A pár három gyermeket nevelt: első fiúk, Dinis 2021-ben született, majd 2023-ban egy kislány, tavaly pedig legkisebb fiúk, Duarte érkezett a családba.

Fotón a júniusi esküvő

Diogo Jota özvegye így emlékezett elhunyt férjére az Aranylabda-díjátadón 

Az Aranylabda-gála hozta azonban a legmegrázóbb pillanatot: amikor Rute Cardoso hófehér ruhában, kezében egy rózsafüzérrel lépett a vörös szőnyegre. A fehér ruha így szimbólummá vált: egyszerre szólt a szerelemről, az összetartozásról és az örök búcsúról.

Az Aranylabda-gálán külön megemlékeztek Diogo Jotáról és testvéréről, André Silváról is. A szervezők egy rövidfilmet vetítettek le, amelyben a portugál játékos legszebb góljaiból és emlékezetes pillanataiból állítottak össze válogatást. A közönség állva tapsolt, így adva tiszteletet a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpárnak, akik mindketten örökre nyomot hagytak a futball világában.

 

