Megfejtették Diogo Jota özvegyének fájdalmas titkát

A közösségi médiát elárasztották a találgatások, miért választott hófehér, szinte menyasszonyi ruhát az Aranylabda-gálára Rute Cardoso, Diogo Jota özvegye. A kommentek többsége szerint a háromgyermekes édesanya ezzel akarta felidézni esküvője napját, amikor 10 nappal férje halála előtt mondták ki a boldogító igent Portóban.

Rute Cardoso, Diogo Jota özvegye fehér estélyi ruhában, kezében rózsafüzérrel emlékezett elhunyt férjére az Aranylabda-gálán.” Fotó: Pascal Le Segretain

A Liverpool és a portugál válogatott sztárja, valamint testvére, André Silva tragikus autóbalesetben hunyt el, masfél héttel a mesés portói esküvő után. Jota és Rute a középiskolai szerelemből lett házasságukat ünnepelték, amelynek pillanatait boldog fotókkal osztották meg az Instagramon. A pár három gyermeket nevelt: első fiúk, Dinis 2021-ben született, majd 2023-ban egy kislány, tavaly pedig legkisebb fiúk, Duarte érkezett a családba.

Fotón a júniusi esküvő

Diogo Jota özvegye így emlékezett elhunyt férjére az Aranylabda-díjátadón

Az Aranylabda-gála hozta azonban a legmegrázóbb pillanatot: amikor Rute Cardoso hófehér ruhában, kezében egy rózsafüzérrel lépett a vörös szőnyegre. A fehér ruha így szimbólummá vált: egyszerre szólt a szerelemről, az összetartozásról és az örök búcsúról.

Diogo Jota's widow was at the #BallonDor full of courage, grace and strength. 🤍🕊️ pic.twitter.com/JimC21jHTc — It'sthatgirlSteph (@stephyandjj) September 23, 2025

Az Aranylabda-gálán külön megemlékeztek Diogo Jotáról és testvéréről, André Silváról is. A szervezők egy rövidfilmet vetítettek le, amelyben a portugál játékos legszebb góljaiból és emlékezetes pillanataiból állítottak össze válogatást. A közönség állva tapsolt, így adva tiszteletet a tragikusan fiatalon elhunyt testvérpárnak, akik mindketten örökre nyomot hagytak a futball világában.