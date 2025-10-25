Meglepő dolgot szúrtak ki Buzsik Borka szülinapi fotóján a rajongók

Első születésnapját ünnepli férjként és édesapaként Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar labdarúgója szombaton lett 25 éves, ez alkalomból klubja mellett természetesen a felesége is felköszöntötte szerelmét. Buzsik Borka életük nagy napjáról osztott meg fotót.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Fotó: Instagram

Szoboszlai és Buzsik Borka idén márciusban mondták ki egymának a boldogító igent, mint később kiderült, ekkor már tudták, hogy hamarosan szülők lesznek. A szőke szépség most a nagy napon készült fotóval kívánt boldog születésnapot. A rajongók azonnal kiszúrták, hogy a képen egy Four Seasons katalógus is ott van, nem véletlen, a pár Budapesten, a Four Seasons Gresham Palace-ben tartotta az esküvőt. A második születésnapi, 24 órán át látható történetben már ott van a házaspár júliusban született kislánya is.

Buzsik Borka és kislánya a születésnapon is szurkol

A Liverpool szombaton a Brentford ellen játszik angol bajnokit. Az idegenbeli meccset Buzsik Borka valószínűleg a tévében nézi majd kislányával.

