Marco Rossi embere beszólt a magyaroknak

Hatalmas csoda kapujába került az ETO, miután csütörtök este hazai pályán, 2-1-re legyőzte a sokkal esélyesebbnek tartott osztrák Rapid Wien csapatát a Konferencialiga selejtezőinek utolsó fordulójában. A bécsi csapat magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz kiemelkedett a vendégek közül, mégis dühös volt a lefújást követően.

Bolla Bendegúz a vereség ellenére optimista Fotó: Illyés Tibor

Bolla Bendegúz szerint otthon megfordítják a párharcot

A 25 esztendős, 27-szeres válogatott játékos szerint a Rapid Wien elkerülhető gólokat kapott Borbély Balázs csapata ellen, továbbá utalt arra is, hogy az ETO Park gyepszőnyege sem segítette a bécsi együttest. A fű gombás fertőzése miatt még az is szóba került, hogy esetleg a hazaiak nem tudják saját stadionjukban megrendezni a találkozót.

Két elkerülhető gólt kaptunk saját hibánkból, tudtuk, hogy az eladott labdák megbosszulják magukat azonnal. Nyomtunk, voltak helyzeteink, nekem is volt egy nagy, de az nem fér bele, hogy a saját térfelünkön két ilyen eladott labdánk legyen. Mélyütés volt az első gól, beszéltünk róla meccs előtt, hogy ilyen pályán hátul ne vállaljunk semmi extrát, csalódott és mérges vagyok. Azt éreztem a második félidőben, hogy fizikailag föléjük tudtunk kerekedni, ám ezt nem sikerült megmutatni. De nincs vége: hazai közönség előtt, jó pályán megfordítjuk a párharcot!

– mondta az M4 Sportnak Bolla a lefújást követően.

Az ETO FC egygólos előnyből várhatja az augusztus 28-án, Bécsben rendezett visszavágót, ahol majd az is kiderül, hogy szerepel-e első alkalommal egyszerre két magyar csapat valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.