Marco Rossi embere beszólt a magyaroknak

Hatalmas csoda kapujába került az ETO, miután csütörtök este hazai pályán, 2-1-re legyőzte a sokkal esélyesebbnek tartott osztrák Rapid Wien csapatát a Konferencialiga selejtezőinek utolsó fordulójában. A bécsi csapat magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz kiemelkedett a vendégek közül, mégis dühös volt a lefújást követően.
A 25 esztendős, 27-szeres válogatott játékos szerint a Rapid Wien elkerülhető gólokat kapott Borbély Balázs csapata ellen, továbbá utalt arra is, hogy az ETO Park gyepszőnyege sem segítette a bécsi együttest. A fű gombás fertőzése miatt még az is szóba került, hogy esetleg a hazaiak nem tudják saját stadionjukban megrendezni a találkozót.
Két elkerülhető gólt kaptunk saját hibánkból, tudtuk, hogy az eladott labdák megbosszulják magukat azonnal. Nyomtunk, voltak helyzeteink, nekem is volt egy nagy, de az nem fér bele, hogy a saját térfelünkön két ilyen eladott labdánk legyen. Mélyütés volt az első gól, beszéltünk róla meccs előtt, hogy ilyen pályán hátul ne vállaljunk semmi extrát, csalódott és mérges vagyok. Azt éreztem a második félidőben, hogy fizikailag föléjük tudtunk kerekedni, ám ezt nem sikerült megmutatni. De nincs vége: hazai közönség előtt, jó pályán megfordítjuk a párharcot!
– mondta az M4 Sportnak Bolla a lefújást követően.
Az ETO FC egygólos előnyből várhatja az augusztus 28-án, Bécsben rendezett visszavágót, ahol majd az is kiderül, hogy szerepel-e első alkalommal egyszerre két magyar csapat valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.