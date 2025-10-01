Szoboszlai főszereplő volt, egy helyen a BL összes keddi ereménye

Három nap alatt másodszor veszített a Liverpool. A gárda a Crystal Palace elleni vereség után a Galatasaray otthonában kapott ki a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik könyököse után jutott tizenegyeshez a Galata, a BL-meccsek eredményei közül ez az 1-0 volt a legnagyobb meglepetés. A találkozón három magyar is pályán volt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, hazai oldalon Sallai Roland csereként állt be.
Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)
gól: Osimhen (16., 11-esből)
Atalanta (olasz)-Brugge (belga) 2-1 (0-1)
gól: Szamardzsics (75., 11-esből), Pasalic (87.), illetve Colisz (38.)
Kajrat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
gól: Mbappé (25., 11-esből, 52., 74.), Camavinga (83.), Díaz (94.)
Atlético Madrid (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 5-1 (3-0)
gól: Raspadori (4.), Le Normand (33.), Griezmann (45+1., 67.), Álvarez (82., 11-esből), illetve Burkardt (57.)
Bodö/Glimt (norvég)-Tottenham (angol) 2-2 (0-0)
gól: Hauge (53., 66.), illetve Van de Ven (68.), Richarlison (89.)
Internazionale (olasz)-Slavia (cseh) 3-0 (2-0)
gól: L. Martinez (30., 65.), Dumfries (34.)
Marseille (francia)-Ajax (holland) 4-0 (3-0)
gól: Paixao (7., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.)
Pafosz (ciprusi)-Bayern München (német) 1-5 (1-4)
gól: Orsic (45.), illetve Kane (15., 34.), Guerreiro (20.), Jackson (31.), Olise (69.)
Chelsea (angol)-Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
gól: Rios (18., öngól)
