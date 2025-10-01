Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai főszereplő volt, egy helyen a BL összes keddi ereménye

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 05:15
blGalatasaray
A Liverpoolt legyőző Galatasaray okozta a Bajnokok Ligájában a keddi játéknap legnagyobb meglepetését. Kilenc találkozót játszottak, itt vannak a BL-meccsek eredményei.

Három nap alatt másodszor veszített a Liverpool. A gárda a Crystal Palace elleni vereség után a Galatasaray otthonában kapott ki a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik könyököse után jutott tizenegyeshez a Galata, a BL-meccsek eredményei közül ez az 1-0 volt a legnagyobb meglepetés. A találkozón három magyar is pályán volt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, hazai oldalon Sallai Roland csereként állt be.

A Liverpool veresége volt a BL-meccsek keddi meglepetése
A Liverpool veresége volt a BL-meccsek keddi meglepetése Fotó: Anadolu via AFP

 

BL-meccsek, alapszakasz, 2. forduló:

Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)
gól: Osimhen (16., 11-esből)

Atalanta (olasz)-Brugge (belga) 2-1 (0-1)
gól: Szamardzsics (75., 11-esből), Pasalic (87.), illetve Colisz (38.)

Kajrat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
gól: Mbappé (25., 11-esből, 52., 74.), Camavinga (83.), Díaz (94.)

Atlético Madrid (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 5-1 (3-0)
gól: Raspadori (4.), Le Normand (33.), Griezmann (45+1., 67.), Álvarez (82., 11-esből), illetve Burkardt (57.)

Bodö/Glimt (norvég)-Tottenham (angol) 2-2 (0-0)
gól: Hauge (53., 66.), illetve Van de Ven (68.), Richarlison (89.)

Internazionale (olasz)-Slavia (cseh) 3-0 (2-0)
gól: L. Martinez (30., 65.), Dumfries (34.)

Marseille (francia)-Ajax (holland) 4-0 (3-0)
gól: Paixao (7., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.)

Pafosz (ciprusi)-Bayern München (német) 1-5 (1-4)
gól: Orsic (45.), illetve Kane (15., 34.), Guerreiro (20.), Jackson (31.), Olise (69.)

Chelsea (angol)-Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
gól: Rios (18., öngól)

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu