Szoboszlai lenyilatkozta azt, amit mindenki hallani akart

Nem a 2-1-re elveszített Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki volt a vendégek idei legjobb meccse, de Szoboszlai Dominik szerint ezt kívülről is láthatta mindenki.
Továbbra is keményen kell dolgoznunk, tanulnunk kell a történtekből, és a következő, Galatasaray elleni BL-meccsre kell koncentrálnunk
– idézi Szoboszlai meccs után adott nyilatkozatát a Magyar Nemzet.
A magyar focista szerint ezúttal az intenzitás hiányzott a játékukból, majd lenyilatkozta azt, amit minden Liverpool-szurkoló hallani akar:
A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.
Arról, hogy csapata nyolc meccsből hatot is csak az utolsó pillanatokban tudott megnyerni, Szoboszlai azt mondta:
Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont.
