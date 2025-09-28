Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Szoboszlai lenyilatkozta azt, amit mindenki hallani akart

Crystal Palace
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 06:15
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Ha jól játszanak, akkor nem számít, kivel néznek szembe. Szoboszlai Dominik megszólalt a Crystal Palace-Liverpool bajnoki után.
Nem a 2-1-re elveszített Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki volt a vendégek idei legjobb meccse, de Szoboszlai Dominik szerint ezt kívülről is láthatta mindenki.

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik szerint a 2-1-re elveszített Crystal Palace-Liverpool angol bajnokin nem volt szerencséjük Fotó: Katie Chan / Northfoto

Továbbra is keményen kell dolgoznunk, tanulnunk kell a történtekből, és a következő, Galatasaray elleni BL-meccsre kell koncentrálnunk

– idézi Szoboszlai meccs után adott nyilatkozatát a Magyar Nemzet

Szoboszlai az intenzitást hiányolta a Crystal Palace-Liverpool bajnokin

A magyar focista szerint ezúttal az intenzitás hiányzott a játékukból, majd lenyilatkozta azt, amit minden Liverpool-szurkoló hallani akar:

A Premier League mindig nagyon nehéz, legyen szó bármelyik csapatról. Ha viszont jól játszunk – ahogy azt eddig ebben a szezonban és a tavalyiban is láthatták –, akkor nem számít, kivel nézünk szembe. Ha kellően intenzívek vagyunk, akkor mindenkit legyőzhetünk.

Arról, hogy csapata nyolc meccsből hatot is csak az utolsó pillanatokban tudott megnyerni, Szoboszlai azt mondta:

Szerintem ha nyersz, akkor mindegy, hogyan nyertél, a legfontosabb a három pont.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
