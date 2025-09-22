Ebből botrány lesz, kiszivárgott az Aranylabda-szavazás végeredménye

Már csak néhány óra választ el bennünket attól, hogy kiderüljön, ki nyeri el a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó elismerést. A sportág legrangosabb egyéni díját idén immár 69. alkalommal adják át, a hagyományokhoz híven a párizsi Théatre du Chatelet színpadán, egy exkluzív és látványos gála keretében. A korábbi évekhez képest ezúttal jóval nagyobb a bizonytalanság a győztest illetően – ritkán fordult elő az utóbbi időszakban, hogy ennyire nyitott maradt volna a verseny a díjátadó napjáig. Volt, hogy napokkal, sőt hetekkel korábban kiszivárgott a végső győztes neve, ami sokat levett az Aranylabda-gála izgalmából. Most azonban, még az ünnepség reggelén is találgatások övezik a végeredményt, bár némi információ már napvilágot látott.

Sosem övezte ekkora titkolózás az Aranylabda-szavazás végeredményét Fotó: Global Images Ukraine

Lamine Yamal felkészült az Aranylabda megszerzésére

A szóbeszédek szerint a Barcelona ifjú csillaga nagyszabású ünneplésre készül, ugyanis értesülések alapján a tehetséges spanyol játékos mintegy húsz családtagjával együtt utazik Párizsba. Emellett több spanyol sportújságíró is úgy véli, hogy az idei év végső győztese az alig 18 esztendős szélső lesz.

🚨🗣️ Edu Aguirre (Spanish journalist): "I think Lamine Yamal has won the Ballon d'Or." pic.twitter.com/34ZP8ltMw0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025

Ousmane Dembélé lemarad a gáláról?

A Paris Saint-Germain klasszisát már hetek óta az Aranylabda legnagyobb várományosaként emlegetik, miután kulcsszerepet játszott abban, hogy a párizsi együttes elhódította a Bajnokok Ligája serlegét. Luis Enrique együttese azonban hétfő este rangos bajnokit vív a Marseille vendégeként, amelynek időpontja ütközik a díjátadó gálával. A hírek szerint a PSG a ceremónia reggelén kel útra a rivális otthonába, ugyanakkor Dembélé Párizsban marad és részt vesz a gálán.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Ousmane Dembélé, Doué and Joao Neves will be the PSG players to attend the gala tonight.



— @marca pic.twitter.com/2q4ow5DjrM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025

Emellett több francia forrás szerint a pályafutása legjobb szezonját futó francia válogatott játékos lesz a befutó.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ousmane Dembélé has won the 2025 Ballon d'Or, as per French journalist Romain Collet Gaudin. pic.twitter.com/UFywfVRJ6G — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2025

Kiszivárgott a végső győztes neve?

A napokban egy tíz fős lista kavarta fel a port a közösségi médiában, amely szerint a Barcelona másik klasszisa Rafinha veheti majd át a díjat hétfő este.

Végső soron ezek egyike sem hivatalos információ, így a győztes kilétére még az Aranylabda-gáláig várnunk kell.