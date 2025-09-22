Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebből botrány lesz, kiszivárgott az Aranylabda-szavazás végeredménye

Aranylabda-gála
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 13:05
Lamine YamalOusmane Dembélé
Hatalmas titkolózás övezi a díjátadót, de egyre több információ lát napvilágot. Nyilvánosságra került, kié lesz idén az Aranylabda?

Már csak néhány óra választ el bennünket attól, hogy kiderüljön, ki nyeri el a 2024/2025-ös idény legjobb labdarúgójának járó elismerést. A sportág legrangosabb egyéni díját idén immár 69. alkalommal adják át, a hagyományokhoz híven a párizsi Théatre du Chatelet színpadán, egy exkluzív és látványos gála keretében. A korábbi évekhez képest ezúttal jóval nagyobb a bizonytalanság a győztest illetően – ritkán fordult elő az utóbbi időszakban, hogy ennyire nyitott maradt volna a verseny a díjátadó napjáig. Volt, hogy napokkal, sőt hetekkel korábban kiszivárgott a végső győztes neve, ami sokat levett az Aranylabda-gála izgalmából. Most azonban, még az ünnepség reggelén is találgatások övezik a végeredményt, bár némi információ már napvilágot látott.

Sosem övezte ekkora titkolózás az Aranylabda-szavazás végeredményét
Sosem övezte ekkora titkolózás az Aranylabda-szavazás végeredményét Fotó: Global Images Ukraine

Lamine Yamal felkészült az Aranylabda megszerzésére

A szóbeszédek szerint a Barcelona ifjú csillaga nagyszabású ünneplésre készül, ugyanis értesülések alapján a tehetséges spanyol játékos mintegy húsz családtagjával együtt utazik Párizsba. Emellett több spanyol sportújságíró is úgy véli, hogy az idei év végső győztese az alig 18 esztendős szélső lesz.

Ousmane Dembélé lemarad a gáláról?

A Paris Saint-Germain klasszisát már hetek óta az Aranylabda legnagyobb várományosaként emlegetik, miután kulcsszerepet játszott abban, hogy a párizsi együttes elhódította a Bajnokok Ligája serlegét. Luis Enrique együttese azonban hétfő este rangos bajnokit vív a Marseille vendégeként, amelynek időpontja ütközik a díjátadó gálával. A hírek szerint a PSG a ceremónia reggelén kel útra a rivális otthonába, ugyanakkor Dembélé Párizsban marad és részt vesz a gálán.

Emellett több francia forrás szerint a pályafutása legjobb szezonját futó francia válogatott játékos lesz a befutó.

Kiszivárgott a végső győztes neve?

A napokban egy tíz fős lista kavarta fel a port a közösségi médiában, amely szerint a Barcelona másik klasszisa Rafinha veheti majd át a díjat hétfő este.

Végső soron ezek egyike sem hivatalos információ, így a győztes kilétére még az Aranylabda-gáláig várnunk kell.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu