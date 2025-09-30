Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sallai Nóra megszólalt a Borsnak: „Mindennap küzdök az emlékeimmel”

Sallai Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:00
gyászSallai Nóra baleseteSallai Nóra kisfia
Nyilatkozott a Borsnak a Jóban Rosszban nővérkéje élete legnagyobb tragédiájáról. Egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, amelyben a színésznő elvesztette ötéves kisfiát, Bendét. Azt mondja, azóta nem járt a baleset helyszínén, de nem is akar odamenni.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Egy évvel ezelőtti szörnyű balesete óta Sallai Nóra először nyilatkozott hosszabban, válaszolva a Bors kérdéseire. Mint az közismert, a Jóban Rosszban színésznője 2024. szeptember 27-én játszótérre vitte a kisfiát Alsónémediben. Már hazafelé indultak, ám ahogy kikanyarodtak a főútra, beléjük rohant egy BMW. Nórát és ötéves kisfiát, Bendét is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az édesanya életét szerencsére sikerült megmenteni, de a kis Bende olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy napokkal később elhunyt. Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta. A színésznő most a Borsnak beszélt a tragédiájáról. Többek között arról kérdeztük, jelenleg milyen az állapota és hol tart most a felépülésben.

Sallai Nóra balesete egy éve történt
Sallai Nóra balesete egy éve történt  / Fotó: TV2

Sallai Nóra a baleset helyszínén azóta sem járt, nem is szeretne. Írásban nyilatkozott lapunknak, mert - mint azt megjegyezte - egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele, a családjával történt. A színésznő válaszait szó szerint idézzük, változtatás nélkül.

A baleset  helyszínén mécses ég  / Fotó: Bors

BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben?

SALLAI NÓRA: 

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam. 

BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget? 

S.N.: 

A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül... 

BORS: Kitől, kiktől kapod a legtöbb segítséget ezekben a nehéz időkben? 

S.N.: 

A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok. 

BORS: Jártál azóta a baleset helyszínén?  

S.N.: 

Nem jártam a helyszínen és nem is szeretnék. 

BORS Emlékszel valamire a tragikus napból?

S.N.: 

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban.

BORS Hogyan mondták el neked, hogy mi történt?

S.N.: 

Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt. 

 

BORS: Mikor van rá remény, hogy viszontláthatunk a színpadon, képernyőn?

S.N.:  

Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel. Még nem tudom, hogy mikor, de szeretnék majd visszatérni. 

 

Sallai Nóra balesete ügyében már van gyanúsított

A rendőrség megállapítása szerint a tragédiáért a BMW sofőrje a felelős. Őt halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. Rikárdó egy közeli rokona a Borsnak elmondta, hogy a fiatal férfit a szörnyű nap után rémálmok gyötrik, ezért pszichológus segítségét is kérte. A férfi fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a fiú senkinek nem akart ártani, igaz, a szándékosság gyanúja fel sem merült. A tragédiát feltehetően a gyorshajtás okozta.

Nézd meg a baleset évfordulója alkalmából készült videónkat:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu