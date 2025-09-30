Sallai Nóra megszólalt a Borsnak: „Mindennap küzdök az emlékeimmel”

Egy évvel ezelőtti szörnyű balesete óta Sallai Nóra először nyilatkozott hosszabban, válaszolva a Bors kérdéseire. Mint az közismert, a Jóban Rosszban színésznője 2024. szeptember 27-én játszótérre vitte a kisfiát Alsónémediben. Már hazafelé indultak, ám ahogy kikanyarodtak a főútra, beléjük rohant egy BMW. Nórát és ötéves kisfiát, Bendét is életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az édesanya életét szerencsére sikerült megmenteni, de a kis Bende olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy napokkal később elhunyt. Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta. A színésznő most a Borsnak beszélt a tragédiájáról. Többek között arról kérdeztük, jelenleg milyen az állapota és hol tart most a felépülésben.

Sallai Nóra balesete egy éve történt / Fotó: TV2

Sallai Nóra a baleset helyszínén azóta sem járt, nem is szeretne. Írásban nyilatkozott lapunknak, mert - mint azt megjegyezte - egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele, a családjával történt. A színésznő válaszait szó szerint idézzük, változtatás nélkül.

A baleset helyszínén mécses ég / Fotó: Bors

BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben?

SALLAI NÓRA:

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.

BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget?

S.N.:

A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül...

BORS: Kitől, kiktől kapod a legtöbb segítséget ezekben a nehéz időkben?

S.N.:

A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok.

BORS: Jártál azóta a baleset helyszínén?

S.N.:

Nem jártam a helyszínen és nem is szeretnék.

BORS Emlékszel valamire a tragikus napból?

S.N.:

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban.

BORS Hogyan mondták el neked, hogy mi történt?

S.N.:

Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt.

BORS: Mikor van rá remény, hogy viszontláthatunk a színpadon, képernyőn?

S.N.:

Remélem, hogy felépülök, mindennap küzdök az emlékeimmel. Még nem tudom, hogy mikor, de szeretnék majd visszatérni.

Sallai Nóra balesete ügyében már van gyanúsított A rendőrség megállapítása szerint a tragédiáért a BMW sofőrje a felelős. Őt halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. Rikárdó egy közeli rokona a Borsnak elmondta, hogy a fiatal férfit a szörnyű nap után rémálmok gyötrik, ezért pszichológus segítségét is kérte. A férfi fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a fiú senkinek nem akart ártani, igaz, a szándékosság gyanúja fel sem merült. A tragédiát feltehetően a gyorshajtás okozta.

